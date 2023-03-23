Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу з боксу між володарем поясів WBA, WBO, IBO та IBF українцем Олександром Усиком (20 перемог, 13 з них — нокаутом) та чемпіоном WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (33 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия), який мав відбутися 29 квітня на знаменитому лондонському «Уемблі», скасовано через непомірні фінансові апетити Циганського короля. Це підтвердив Олександр Красюк — промоутер українського боксера, котрий вже згорнув тренувальний табір.

«Якщо я почну вам переказувати список вимог Ф'юрі, не вистачить ні одної, ні п'яти, ні п'ятнадцяти хвилин, — цитує Олександра Красюка talkSport. — Був цілий список всього, що він хотів отримати на свою користь, і ці вимоги були абсолютно неприйнятні, вони були повною неповагою до об'єднаного чемпіона та колишнього абсолютного чемпіона. З жалем у серці я повинен визнати, що бій не відбудеться. Усик візьме невелику перерву і виконає свої зобов'язання.

Вся правда в тому, що очікуваний гонорар Усіка за бій з Ф'юрі був би в 3 або навіть у 4 рази меншим, ніж за останній проведений поєдинок з Джошуа. Не вірте розмовам про те, що в цьому поєдинку Усік заробив би якісь неймовірні гроші. Це не правда. З фінансової точки зору умови були нормальними, не більше. Але Олександр прийняв це. Адже його цікавлять усі титули дивізіону".

Нагадаємо, що Усик погодився лише на 30 відсотків від гонорару в бою з Ф'юрі (з умовою, що Циганський король перерахує 1 млн фунтів стерлінгів на допомогу Україні), але у разі перемоги вимагав, щоб у реванші такий самий «мізерний» відсоток дістався британцю. Той-таки наполягав на 50 на 50.

Що далі? Наступним опонентом олімпійського чемпіона Усика напевно стане один з обов'язкових претендентів на кожен із поясів, якими володіє українець, — британці Деніел Дюбуа (19 перемог, 18 з них — нокаутом, 1 поразка) від WBA та Джо Джойс (15 перемог, 14 з них — нокаутом) від WBO, а також хорват Філіп Хргович (15 перемог, 12 з них — нокаутом) від IBF. Оскільки організації домовилися про черговість захисту титулів, то перший у списку — Дюбуа, останній — Джойс (обидва на контракті у промоутера Ф'юрі — Френка Уоррена).

«Ми розмовляли з Френком. Обоє дійшли висновку, що з переговорами щодо бою Усик — Ф'юрі настав час зав'язувати, — заявив український промоутер в інтерв'ю iFL TV. — Вирішили вже цього тижня розпочати переговори щодо бою з Дюбуа. Це найвірогідніший суперник, але все залежатиме від його стану здоров'я. Все залежатиме від того, чи він готовий битися».

Деніел Дюбуа

Як відомо, 25-річний володар поясу WBA World Деніел Дюбуа, який своєї єдиної невдачі зазнав у 2020 році в поєдинку проти Джо Джойса, отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки коліна в поєдинку проти Кевіна Лерени з ПАР 3 грудня 2022-го і вибув на півроку. Британець вже повернувся до легких тренувань, але не виключено, що наступним суперником Усика стане 198-сантиметровий хорват Хргович на прізвисько Звір.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Олександра Усика розповіла про те, чим поживилися рашисти у їхньому будинку під Києвом, і хто там живе зараз.

404

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram