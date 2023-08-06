Тривожна ніч в Україні: в низці міст лунали вибухи, працювала ППО

В ніч на неділю, 6 серпня, в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу, а в Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски крилатих ракет із літаків Ту-95.

Про це повідомляють «ФАКТИ» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Також в Повітряних силах заявили, що російські окупаційні війська запустили по Україні щонайменше три групи дронів-камікадзе з південного та південно-східного напрямів.

Зокрема, крилаті ракети перебували у повітряному просторі Черкаської області та тримали курс на захід.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив про підвищену ракетну загрозу в регіоні.

Також повітряну тривогу було оголошено в Запоріжжі через загрозу застосування балістичного озброєння.

Ще одним регіоном, де ніч була тривожною, стала Хмельницька область: там було чутно вибухи і працювали українські сили ППО.

Про причини та наслідки вибухів офіційних даних поки не повідомлялося. Українців до закінчення повітряної тривоги прохали залишатися в укриттях або дотримуватися правила «двох стін».

Раніше «ФАКТИ» писали, що увечері 5 серпня росіяни масово запустили ракети по Україні. Спочатку була інформація про «Калібра» з півдня, які рухалися у бік Києва, а потім повернули у напрямку Хмельницького. А потім у Повітряних силах повідомили про пуски «Кинджалів» з Тамбова та «швидкісну ракету» з півночі. Тоді ж стало відомо і про ракету з Білорусі. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Запоріжжі, Хмельницькій та Житомирській областях.

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