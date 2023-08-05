Били «Калібрами» та «Кинджалами»: окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні

Росія, яка веде повномасштабну війну проти України, провела ввечері 5 серпня масовану ракетну атаку на Україну. Окупанти запустили крилаті ракети, зокрема «Калібри», а згодом і гіперзвукові «Кинджали». Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил України.

Пуск «КИнджалів» здійснювався із Тамбова. Також були пуски ракет із білорусі.

За повідомленням Telegram-каналу «Труха Хмельницький», у Хмельницькій області пролунало понад 10 вибухів.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, ракетної атаки зазнав обласний центр. Вона припала на околиці міста.

Тим часом, за повідомленнями російських ЗМІ, вибухи 5 серпня пролунали на території росії. Так, мешканці Калузької, Тульської та Московської областей кажуть, що чули звуки вибухів.

У Підмосков'ї жителі одразу кількох районів — Ступіно, Кашири та найближчих до них селищ — повідомляють у соцмережах про те, що поблизу було чути одразу три гучні вибухи, спрацювала сигналізація автомобілів у дворах. Жителі Тульської області повідомляють про два вибухи.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Крістіан Меллінг назвав умову успіху наступу ЗСУ.

Ілюстративне фото

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