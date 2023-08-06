Діяльний день: кому зі знаків зодіаку пощастить у неділю 6 серпня

Перша неділя місяця, 6 серпня, підходить для відпочинку тільки в тому разі, якщо людина проведе його максимально активно — дозвільне та пасивне проведення часу не принесе позитивних результатів, вважають астрологи.

«6 серпня — діяльний день, коли просто неможливо сидіти склавши руки — енергія цього часу підштовхує людину до активних дій, метою яких мають стати кардинальні зміни у всіх сферах життя», — пише з посиланням на фахівців сайт ТСН.

Кому пощастить цього дня?

Події неділі, 6 серпня, багато в чому стануть прямим — та логічним — продовженням усього, що було зроблено напередодні. Усі зусилля, які були докладені у суботу, цього дня призведуть до радикальних — воістину революційних змін.

Близнюки (22.05 — 21.06)

Близнюки можуть розраховувати на успіх у всіх життєвих сферах, особливо якщо вони докладуть до цього певних зусиль. Але головне в цій ситуації — віра в себе: взагалі-то, з цим у представників знака проблем немає, але сьогодні вони можуть виявити слабкість і сумніватися, як у своїх силах, так і в меті, яку вони поставили перед собою. Зірки радять їм не допускати навіть думок про невдачу, і тоді їм все вдасться.

Терези (24.09 — 23.10)

Терези з подивом виявлять, що проблеми, які докучають їм останнім часом, вирішуються начебто самі собою — як за помахом чарівної палички. Ну, а як компенсацію за пережите представники знака можуть отримати від зірок — або долі — подарунок у вигляді фінансів, що буквально впали з неба на голову: комусь із них зроблять цінний подарунок, комусь — повернуть старий борг, на який вони вже встигли махнути рукою.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Скорпіони — особливо ті з них, хто не дуже задоволений життєвою ситуацією, в якій опинилися останнім часом — матимуть можливість розпочати життя з чистого аркуша. Все, що було зроблено — або сказано — неправильно, начебто обнулиться, а нові кроки, які вони зроблять, виявляться напрочуд безпомилковими — про них бажати не доведеться. Головне — мати бажання змінити своє життя на краще: якщо воно буде, інше додасться.

Зверніть увагу також на діловий гороскоп на тиждень 7−13 серпня.

Фото factum-info.net/

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