Росіяни тричі за ніч обстріляли Херсон: є загиблі та поранені (фото)

Загарбники, які постійно завдають ударів по Херсону, де нещодавно під обстріл потрапила лікарня, у ніч проти понеділка, 7 серпня, тричі атакували обласний центр.

«Тяжка ніч для Херсона… Російська армія продовжила крити вогнем оселі херсонців у центральній частині міста», — повідомляє очільник обласної ОДА Олександр Прокудін.

Так, близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок — у 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію, до лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.

Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників — їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

Вже за півгодини обстріли поновилися — внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка — контузія.

Близько 03:15 армія рф знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.

В обласній прокуратурі уточнили, що снаряди поцілили у приватний та багатоквартирний будинок. Жінка загинула під завалами приватного будинку. За попередніми даними, через нічний обстріл обласного центру щонайменше сім містян були травмовані.

Також вночі рашисти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. За словами керівника обласної ОВА Сергія Лисака, у Синельниковському районі виникла пожежа, яку приборкали рятувальники.

Нагадаємо, що під час терористичного удару по Херсонській клінічній лікарні загинув молодий лікар Дмитро Білий. Це був перший робочий день медика після закінчення інтернатури.

Фото прокуратури

394

Читайте нас у Facebook та Instagram