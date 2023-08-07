Колишній народний депутат Сергій Слабенко загинув у бою на Запорізькому напрямку

На фронті, де навесні цього року загинув народний депутат України VIII скликання Олег Барна, віддав життя за батьківщину ще один народний обранець — парламентар IV скликання Сергій Слабенко

Як повідомляють у Верховній Раді, колишній голова підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи парламентського Комітету з питань правової політики, загинув в бою на Запорізькому напрямку.

Сергій Слабенко з 2006 по 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік — був депутатом Волинської обласної ради, членом постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

У нього залишилися дружина, син та донька.

Волинський депутат Іван Мирка, згадуючи про Сергія Слабенка, написав, що його «фішкою» був неймовірний професійний гумор: «Щоразу на сесії він вичитував депутатів за їхні постійні порушення регламенту. До речі, регламент самі ж депутати й приймали. Мене завжди цікавило, нахіба було приймати те, щоб завжди порушувати. Цікаво було знати його з цієї сторони. Дехто насміхався, дехто щиро посміхався на ці його виступи. Зрештою, він віддав Україні все що мав…»

Нагадаємо, що навесні у Хмельницькому провели в останній шлях солдата Дмитра Бірюка — сина народного депутата України трьох скликань від «Батьківщини» Лева Бірюка.

Фото зі сторінки Верховної Ради у соцмережах

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