«Господи, розвали ту прокляту імперію»: під Бахмутом загинув син колишнього нардепа

1 березня у Хмельницькому провели в останній шлях солдата Дмитра Бірюка. Він — син народного депутата трьох скликань від «Батьківщини» Лева Бірюка. Боєць загинув 16 лютого під час виконання бойового завдання.

Як повідомляє місцеве видання «Є», до повномасштабного вторгнення Дмитро працював слюсарем у комунальному підприємстві.

«Дмитро мав вищу освіту і я знав, що він може працювати керівником якогось структурного підрозділу. Але він сказав, щоб бути керівником, має спершу пройти усі щаблі. Й він з 1 червня почав працювати у нас слюсарем рухомого складу. А через два місяці й сім днів став до лав Збройних Сил України, — розповів журналістам колишній начальник загиблого Сергій Бобух.

Під час церемонії прощання з полеглим воїном до Господа та присутніх звернувся батько героя Лев Бірюк.

«Господе, я звертаюся до тебе не з тим, щоб ти вернув нам сина, а з тим, щоб ти розвалив ту прокляту, запльовану імперію зла. Тільки після розвалу тієї російської гадюки буде мир на землі. Люди добрі, за те, щоб вона розвалилася, нам потрібно боротися. Й ми обов’язково переможемо. Це моя віра, бо інакше жити не можна», — сказав він.

Поховали полеглого захисника України на Алеї Слави кладовища у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 42 роки.

Нагадаємо, батько загиблого героя віддав 250 тисяч на облаштування комп’ютерного класу на честь сина.

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