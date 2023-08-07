«Гойдалка» від +18 на заході до +37 на сході: балтійський циклон Zacharias приніс в Україну похолодання, але спека поки не здається

Синоптикиня Наталія Діденко підтвердила свій попередній прогноз щодо певного спаду спеки з понеділка, 7 серпня.

За її прогнозом, у західних областях очікується +18+23 градуси.

У північних областях: на Житомирщині +25, на Київщині +27, на Чернігівщині також +27, на Сумщині ще утримаються спекотний +31 градус.

У центральних областях: на Вінниччині +27, у Кропивницькому з районами +28, на Черкащині +27+29, а ось на Полтавщині, Дніпропетровщині ще спека, до +30+35 градусів.

У південній частині: на Одещині, Миколаївщині, в Криму +29+31 градус, на Херсонщині та Запоріжжі ще пектиме +32+37 градусів.

«Дощі з грозами принесе у понеділок холодний атмосферний фронт, пов'язаний із балтійським циклоном Zacharias, в західні та північні області України, місцями в центральні та ввечері на Харківщину. Через дуже значні температурні контрасти — перед фронтом +37, за фронтом +18 градусів! — при його проходженні ймовірні зливи, шквали та град», — попередила Наталка Діденко.

У Києві 7 серпня очікується +27 +28 градусів та сильний вітер. Атмосферний фронт зумовить зниження температури повітря, зниження атмосферного тиску, дощ, грозу, місцями ймовірні сильні зливи, шквальне посилення вітру.

За прогнозом синоптикині, надалі спека (не дуже сильна, не до +37) втримається ще кілька днів у східній частині України, але згодом спаде й цьому регіоні.

А синоптик Ігор Кібальчич дав прогноз погоди на тиждень, зазначивши, що проходження холодного фронту 7 серпня супроводжуватиметься шквалистим посиленням вітру, грозовими дощами та різким зниженням температури

У понеділок, 7 серпня, через територію України очікується проходження холодного фронту. Вночі у західних областях, вдень також у центральних, північних та Харківській області пройдуть короткочасні дощі з грозами. У центральних та північних регіонах місцями град та шквали, 17 — 22 м/с. Вітер південно-східний з переходом вдень на західний, 7 — 12 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в західних областях вночі +13…+18 °С, вдень +18…+23 °С. На решті території вночі +20…+25 °С, вдень +30…+35 °С, у східній частині, у Приазов'ї та Криму місцями +36…+38 °С.

У вівторок, 8 серпня, вночі без істотних опадів, вдень у західній частині, а також на Одещині, Черкащині та Київщині пройдуть дощі, місцями з грозами. Вітер західної чверті, 7 — 12 м/с, на Одещині та Миколаївщині вдень окремі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +18…+23 °С; у південних, східних та центральних областях вночі +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С.

У середу, 9 серпня, вночі помірні дощі пройдуть у північних областях, вдень в Україні без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +20…+25 °С, у східній частині та у Приазов'ї +25…+30 °С.

У четвер, 10 серпня, у західних областях, вдень також на крайньому сході очікуються короткочасні дощі з грозами, на решті території України без опадів. Вітер на Лівобережжі північний, на Правобережжі змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С, у західних областях +17…+22 °С.

У п'ятницю, 11 серпня, у західних, північних областях, а також на крайньому сході пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, можливі грози. Вітер західний, північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень на Лівобережжі +24…+29 °С, на решті країни +18…+23 °С.

У суботу, 12 серпня, під впливом поля підвищеного тиску істотних опадів не передбачається, крім північних областей, де вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С, у Приазов'ї до +30 °С.

У неділю, 13 серпня, переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +25…+30 °С.

Раніше Ігор Кібальчич дав прогноз погоди у серпні, попереджаючі про аномальну жару у першу декаду та суттєве похолодання у другу.

Фото Pixabay

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