Спека в Україні буде аномальною, але надовго не затримається: синоптик розповів про погодні сюрпризи у серпні

Після «непередбачуваного» в плані погоди липня 2023 року серпень, що наближається, в Україні також прогнозується як вельми контрастний як за розподілом температури повітря, так і за кількістю опадів.

І якщо у першій декаді місяця з високою ймовірністю на нас чекає період аномальної спеки, яка буде викликана надходженням сухого та спекотного повітря із Середньої Азії та Близького Сходу (орієнтовно з 4 по 8 серпня у центральних, південних та східних областях денна температура може досягти позначок +36-+41 °С), то в другій декаді очікується перебудова атмосферних процесів, що спричинить суттєве зниження температури в більшості областей України, а також рясні дощі. Такий прогноз для Метеопрогу склав український синоптик Ігор Кібальчич.

А ось після 20 серпня, за розрахунками синоптика, погодні умови над Україною та загалом над Європою набудуть більш динамічного характеру, що виявлятиметься у частішій зміні баричних утворень (циклонів, антициклонів). Опади пройдуть у більшості регіонів країни, а температурне тло коливатиметься в межах середніх багаторічних показників.

Таким чином, середньомісячна температура в серпні в Україні очікується в межах +20…+26 °С, що виявиться на 1,5 — 2 °C вище за норму. У південних і східних областях місцями на 3 — 4 ° С вище середніх багаторічних показників.

Опади протягом місяця розподілятимуться нерівномірно, однак у західних областях традиційно їх буде більше, місцями вищі за норму. У той же час у південній половині країни та на крайньому сході є високі ризики розвитку посухи, також зберігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки (5 клас).

Нагадаємо, колега Ігоря Кібальчича Наталія Діденко спрогнозувала українцям дощову неділю і загалом останні вихідні липня.

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