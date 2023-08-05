До +40 і сильний вітер: синоптики пообіцяли українцям у вихідні погоду, «як у Єгипті»

Прогнози синоптиків щодо аномально високих температур у першу декаду серпня підтвердилися — вихідними в Україні пануватиме спекотна погода.

Як прогнозує синопткиня Наталія Діденко, в суботу, 5 серпня, впродовж дня температура повітря в Україні очікується +30+37 градусів, а у ніч на неділю, 6 серпня, — очікується +20+25 градусів

6 серпня в більшості областей України +33+38, на півдні та сході, ймовірно, місцями до +38+40 градусів. У західних областях +24+29 градусів.

«Переважатиме протягом уїк-енду суха сонячна погода, лише в західних областях — подекуди короткочасні грозові дощі, у неділю на заході можливі сильні зливи, швали та град. В суботу в західних областях, а в неділю й в усій Україні передбачається сильний вітер. Погода буде, як в Єгипті — спека, палюче сонце і сильний вітер», — прогнозує Діденко.

У Києві 5 серпня очікується +35 градусів, без опадів, а 6 серпня — до +37 градусів, сонячно та вітряно. У нічні години передбачається +22+24 градуси.

«Послаблення спеки — вже у понеділок, 7 серпня, та вівторок, 8 серпня. На сході спека ще затримається», — додала синоптикиня.

Її колега Ігор Кібальчич пов'язав поточну погоду з надходженням на територію нашої країни сухої та спекотної повітряної маси з Близького Сходу і Середньої Азії.

«Найбільш високі температурні показники фіксуватимуться у центральних, південних та східних областях. Прихід хвилі тепла супроводжуватиметься поривчастим південно-східним вітром. Більш комфортна та волога погода прогнозується у західних областях. Тут близькість холодного фронту спричинить короткочасні дощі та більшу кількість хмарності», — зазначив він.

Субота, 5 серпня:

У західних регіонах країни опадів не передбачається, за винятком Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської та Львівської областей, де під впливом атмосферного фронту пройдуть грозові дощі, місцями шквали, 15 — 20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22°С, вдень +29…+34°С.

У північних областях без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +17…+22 °С, вдень +30…+35°С.

У центральних областях очікується суха та спекотна погода. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22°С, вдень +30…+35°С.

У південній половині України малохмарно та без опадів. Вітер східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час опуститься до +18…+23°С, вдень повітря прогріється до +33…+38 °С, на узбережжі морів близько +28…+33°С.

У східній частині країни очікується суха та сонячна погода. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19°С, вдень +30…+35°С.

Неділя, 6 серпня:

У західних областях очікується нестійка погода. Вночі без істотних опадів, в денні години пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи із градом та шквалами, 17 — 22 м/с. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +17…+22°С, вдень +29…+34°С, у Карпатах та на Закарпатті +20…+25°С.

У північних областях утримається спекотна та суха погода. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +17…+22°С, вдень +32…+37°С.

У центральних областях відбудеться посилення спеки. Опадів при цьому не очікується. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +19…+24°С, вдень +34…+39°С.

У південній половині аналогічним чином передбачається суха та спекотна погода. Вітер південно-східний, 9 — 14 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +20…+25°С, вдень +34…+39°С, на узбережжі морів +28…+33°С.

У східних областях утримається суха та спекотна погода. Вітер південно-східний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +19…+24°С, вдень +34…+39°С.

Нагадаємо, що у липні в південній частині Європи панувала надзвичайно спекотна погода з темературою в районі 40 градусів. Причиною цього став аномально гарячий антициклон «Цербер», який прийшов із Сахари.

Експерти вважають, що 2024 рік може стати найспекотнішим у світі.

Фото Pixabay

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