Людина Фірташа з небездоганною репутацією претендує на те, щоб контролювати боротьбу з корупцією в «Укрзалізниці»

Директорку Офісу з управління ризиками та комплаєнсу АТ «Укрзалізниця» Олену Ковальову найближчим часом може змінити Юлій Щукін, ексчлен наглядової ради ліквідованого банку «Надра». Про це редакції повідомило джерело в «Укрзалізниці».

Зокрема, за інформацією співбесідника з УЗ, 27 липня 2023 року Олену Ковальову, яка пропрацювала на посаді директорки цього Офісу близько півроку, звільнено з посади. І вже минулого тижня Наглядова рада «Укрзалізниці» розглянула й погодила призначення керівником з комплаєнсу Юлія Щукіна. За даними джерела, остаточного призначення його директором Офісу ще не відбулось.

На сайті УЗ на момент цієї публікації директором Офісу ще значилась Олена Ковальова. За формулюваннями на сайті, Офіс з управління ризиками та комплаєнсу складається з трьох функціональних напрямів: управління ризиками, комплаєнсу та антикорупційної діяльності.

Згідно з біографією на Kreston Ukraine, Юлій Щукін має багаторічний досвід роботи в аудиторських компаніях, українських та міжнародних банках і фінансових установах (через пошуковики значиться досі в Kreston як директор з аудиту, але на головній сторінці на цій посаді зараз вказана інша людина).

Найбільш відомий він як менеджер структур Дмитра Фірташа. Зокрема, за іншими джерелами, він є також членом правління Інституту внутрішніх аудиторів України та ексчленом наглядової ради ліквідованого ПАТ «Комерційний банк «Надра».

В «Надра», власником яких був олігарх Дмитро Фірташ, Юлія Щукіна, разом з гендиректором Group DF Борисом Краснянським, призначили у 2012 році членом Наглядової ради. Одне з джерел вказує, що Щукін в банку був представником ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн».

Через діяльність у ліквідованих «Надрах» Національний банк України визнав неналежною ділову репутацію Юлія Щукіна. Зокрема, у 2019 році він подавав свою кандидатуру на посаду члена Наглядової ради в державні банки. Тоді кандидатів на ці посади розглядали народні депутати на окремому засіданні Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності ВРУ.

Згідно зі стенограмою засідання випливає, що НБУ направив в депутатський комітет листа-відповідь, де вказано, що Юлій Щукін має неналежну ділову репутацію, щоб обіймати посади члена Наглядової ради в державних банках. Такий висновок Нацбанк зробив через його діяльність в ліквідованому банку «Надра».

На засіданні Щукін пояснив, що не погоджується з таким висновком банківського регулятора, так як (цитата): «Банк Надра» був нежиттєздатним ще з часу введення тимчасової адміністрації у 2009 році, що було викликано, зокрема ризиковою діяльністю попереднього менеджменту на чолі з паном Гіленком".

Разом з тим видання «РБК-Україна» дійшло висновку, що причиною ліквідації «Надр» (почалась у 2015 році, коли банк повторно був визнаний неплатоспроможним), стали не тільки події 2008−2099 років. Як пише видання: «На дно „Надру“ відправила команда членів правління, зібрана Дмитром Фірташом у 2012 році… за нової команди методи роботи залишилися ті ж: банк отримував допомогу від НБУ, яка невідомо куди зникала».

Як повідомляють журналісти, за даними американського FinCEN, нібито за рахунок стабілізаційного кредиту НБУ в «Надрах» було профінансовано купівлю структурами Фірташа акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату через виведення грошей на кіпрську компанію.

Як зазначав НБУ, останній власник Дмитро Фірташ, який сподівався врятувати установу, «не зміг достатньо капіталізувати банк».

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