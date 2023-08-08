Другий вівторок серпня — день, коли все навколо почне раптово змінюватися, вважають астрологи.

Тому сьогодні важливо не втратити голову і встояти за будь-яких обставин. Також важливо зберігати вірність своїм життєвим принципам та позиціям, радить Ukr.Media.

Овен

Перша половина дня винятково вдала. Життєвий потенціал у цей час буде високим, можливо помітне покращення самопочуття, багато представників знака відчують приплив енергії, зрозуміють, що здатні подолати інші перепони. Овни сьогодні дуже привабливі, їхній чарівності важко протистояти.

У другій половині дня варто зосередитися на роботі: саме цей час буде особливо сприятливим для тих, хто прагне піднятися кар'єрними сходами, збільшити свої доходи, зміцнити професійні позиції.

Телець

Напружений суперечливий день. Для досягнення потрібних результатів потрібно докласти більше зусиль, ніж зазвичай. Втім, вас це не бентежить: ви проявляєте наполегливість і твердість, добиваєтеся свого. Є шанс заслужити на повагу впливових людей і заручитися їх заступництвом.

Сьогодні у Тельців можливі розбіжності з близькими, часом буде важко порозумітися з людьми, які раніше розуміли вас з півслова. Однак серйозного конфлікту ви не допустите, а дрібні сварки незабаром будуть забуті. Вдалий день з погляду фінансів. Можна робити покупки та вкладати гроші у бізнес.

Близнюки

Будьте обережні. Може здатися, що ваші ідеї прекрасні, а задуми — геніальні, а оточення цього чомусь не розуміє. Але насправді все не зовсім так, і варто було б прислухатися до порад людей, налаштованих скептично. Намагайтеся не давати необдуманих обіцянок, не пов'язувати себе зобов'язаннями: виконати їх виявиться набагато складніше, ніж ви думаєте.

Якщо не робити нічого видатного і важливого, не змінювати життя кардинально, а просто займатися вирішенням поточних питань, день пройде не так уже й погано. Близькі сьогодні охоче допоможуть Близнюкам, якщо це буде в їх силах. Можна розраховувати на підтримку коханої людини.

Рак

День досить складний, але ви все ж таки досягнете поставлених цілей, якщо не піддастеся на провокації і не зійдете з обраного шляху. Багато планів розвалюються, часто доводиться відмовлятися від задуманого; можливі розбіжності з людьми, яких ви звикли вважати своїми союзниками.

У Раків сьогодні можливі невеликі фінансові втрати, невдалі покупки. Небажано вкладати гроші в бізнес, особливо чекаючи на негайний прибуток. Добре складаються подорожі. Якщо ви вирушите в дорогу разом із коханою людиною, нестачі в позитивних емоціях не буде.

Лев

Перша половина дня є сприятливою. Ви можете розраховувати на успіх у справах, а також на вдалі збіги, які дозволять вирішити проблеми, які вас турбували останнім часом. Дуже гострим буде ділове чуття, ви не відмовитеся від проєкту чи плану, що дозволяє добре заробити. Сьогодні добре відбуваються ділові переговори, зустрічі на найвищому рівні.

У другій половині дня у Левів можуть виникнути труднощі. Стане набагато важче порозумітися з оточенням, конфлікти на роботі та вдома виникатимуть через дрібниці, на які ви в інший час і уваги не звернули б.

Діва

Непростий день із погляду спілкування. Сьогодні Дівам важко порозумітися з оточенням, часто згадуються старі образи, багато зустрічей проходять напружено. Деякі домовленості все ж таки вдасться досягти, але, швидше за все, найближчим часом їх буде переглянуто, і станеться це не з вашої ініціативи.

Якщо ви проявите більше поступливості і зговірливості, будете поблажливі до чужих слабкостей, зможете з гумором поставитися до незручних і безглуздих ситуацій, яких сьогодні особливо багато, то зміни на краще не забаряться.

Терези

Використовуйте ефективно першу половину дня. Вона складається сприятливо, дозволяє багато чого досягти. Але для цього треба діяти, а не сидіти склавши руки. Не виключено, що сьогодні доведеться займатися справою, до якої не лежить душа. Можливі зміни на краще у фінансовій сфері, не виключені грошові надходження, повернення старих боргів.

Друга половина дня обіцяє Терезам приємне спілкування, цікаві зустрічі. Буде можливість побачитися з людьми, за якими ви останнім часом нудьгували. Не виключені цікаві знайомства.

Скорпіон

Сприятливий день. Зірки на вашому боці, і цим можна скористатися для досягнення давно поставленої мети. Імовірний прогрес у справах, яким ви останнім часом приділяли багато уваги. Можна займатись оформленням документів, відвідувати державні організації; не виникне проблем із отриманням віз та дозволів.

Буде можливість приділити час сім'ї, подбати про близьких (сьогодні вони цього потребують). У Скорпіонів батьків сьогодні з'являться приводи пишатися своїми дітьми. Закохані представники знаку можуть дуже приємно провести вечір.

Стрілець

Вранці не виключені проблеми. Можуть виникнути серйозні проблеми на роботі, вам нагадають про якісь старі помилки, давно допущені промахи. Порозумітися з колегами буде важче, ніж зазвичай, але й на підтримку керівництва краще не розраховувати.

Поступово ситуація покращується. У другій половині дня можливе отримання важливої інформації, повідомлень від людей, які вам дорогі. Буде можливість вирішити фінансові витрати, у найкмітливіших і винахідливих Стрільців сьогодні може з'явитися нове джерело доходів.

Козоріг

Цей непростий день може принести Козорогам серйозні проблеми, однак упоратися з ними вам вдасться швидко. Не відкладайте справи: не потрібно чекати на сприятливі обставини, краще спробувати змінити ситуацію, сьогодні це у ваших силах. Сьогодні можливі ділові пропозиції, прийнявши які ви багато чого зміните у своєму житті.

Намагайтеся допомагати тим, хто цього потребує, підтримуйте людей, які опинилися в складній ситуації — це буде корисно. Відносини з близькими змінюються: стають більш відкритими, теплими та довірчими.

Водолій

У вас багато що добре виходить. Можна братися за абсолютно нові справи: перші успіхи не забаряться, помилок ви не допустите. День підходить для навчання та підвищення кваліфікації, дає можливість поспілкуватися з людьми, чий життєвий досвід буде вам дуже корисним.

Сьогодні у Водоліїв ймовірні приємні зустрічі, несподівані знайомства. Ви будете раді провести час із людьми, чиї захоплення та інтереси схожі з вашими. Наприкінці дня можливі непорозуміння. У цей час багато Водоліїв більше уваги звертають на свої мрії та фантазії, ніж на факти; наслідки можуть бути неприємними.

Риби

Не поспішайте з висновками. Цей день вимагає обережності, виважених суджень та обдуманих вчинків. Варто прислухатися до порад людей, чиї знання та досвід уже не раз рятували вас. У професійній сфері на успіх краще не розраховувати: успіху вдасться досягти лише в тому випадку, якщо ви докладете чимало зусиль.

У Риб сьогодні сприятливий день для спілкування з близькими людьми, особливо членами сім'ї. Повсякденні справи не здаються нудними та втомливими, ви із задоволенням прикрашаєте свій будинок. Приємним сюрпризом буде візит старих друзів, у їхній компанії ви проведете чудовий вечір.

Крім того, представникам всіх знаків зодіаку варто пам'ятати, що за Східним календарем 8 серпня — день Земляного Собаки, якого ще іноді називають вихованим та галантним Песиком-Красунчиком.



У молоді роки Песик — чудова і віддана істота, яка підтримує оточення й дарує йому багато компліментів та подарунків.

Песик відчуває потребу у спілкуванні та підтримці, і охоче приходить на допомогу тим, хто знаходиться у несприятливій ситуації.

«Сьогодні відмінний момент для важливих рішень. Приймайте їх з ясним розумом і спокійним серцем. Складайте плани на майбутнє — короткострокові, середньострокові та довгострокові. Якщо вони гармонійно взаємодіють, ви досягнете гармонії у своєму житті», — радять знавці Східної астрології.

Уявлення про те, яким буває характер у добрих Песиків, можна зробити за невеликими відео.

А що чекає на представниць прекрасної статі на цьому тижні, читайте у жіночому гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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