Левам — добре здоров’я, Терезам — увага чоловіків, Стрільцям — зміна іміджу: жіночий гороскоп на тиждень з 7 по 13 серпня

Наступного тижня на небосхилі спостерігатиметься вдале поєднання Сонця та Венери, що підвищить привабливість жінок перед чоловіками, попереджають астрологи.

Тому нові знайомства на наступному тижні можуть швидко перейти до романтичної сфери, але навряд чи будуть тривалими та серйозними. Сприятливим цей період вважається для укладання шлюбу та зачаття, пише сайт видання для жінок.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У Овнів планується період сімейних урочистостей, активного спілкування з друзями, зав'язування нових корисних знайомств. Вони будуть у гарному тонусі, налаштовані на позитив, і останній супроводжуватиме представників цього вогняного знаку практично весь тиждень. Здоров'я, крім гормональної сфери, навряд чи нагадає про себе. Але тим Овнам, які мають хронічні ендокринні проблеми, потрібно серйозно зайнятися профілактикою останніх.

Фінансова сфера порадує появою нових перспектив для покращення матеріальної сторони життя, а професійна — стабільністю та добрими стосунками з керівництвом та співробітниками. Щодо романтичної частини життя, тут триватимуть тенденції попереднього тижня.

Телець (21 квітня — 20 травня)

У Тельців тиждень буде активним, причому ініціаторами цієї активності будуть самі Тельці. У професійній сфері керівництво може оцінити пропозиції та ініціативу, а у фінансовій з'являться цікаві проекти для вкладення коштів. Сімейні Тельці порадують своїх близьких подарунками та знаками уваги, отримавши у відповідь турботу та підтримку, тоді як представники цього знаку, що не перебувають у відносинах, можуть проявити активність при знайомствах, що буде сприйнято позитивно і, швидше за все, започаткує нові цікаві відносини.

Самопочуття Тельців може трохи погіршитися до середини тижня, як наслідок незбалансованого харчування чи зловживання фастфудом.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Близнюки потроху виходитимуть із напруженого графіка попереднього періоду, дозволивши собі трохи розслабитися. Вихідні, проведені у родинному колі та з близькими людьми, вплинуть на емоційний баланс найпозитивнішим чином — представники знаку не лише відновляться після стресів, а й відчують приплив сил, внутрішню гармонію. Спілкування з маленькими дітьми, домашніми тваринами дозволить Близнюкам відчути хвилини безтурботності, звернутися до світлих сторін своєї натури.

Професійна та фінансова сфери будуть передбачуваними та стабільними, не вимагаючи від Близнюків напруженої уваги, а здоров'я повністю залежатиме від психологічного стану, емоційного настрою.

Рак (21 червня — 22 липня)

Ракам тиждень принесе проблеми, пов'язані з професійними та матеріальними питаннями. Проблеми будуть вирішуваними, але змусять докласти неймовірних уваги та зусиль для цього. Тому до кінця тижня багато Раків можуть відчути емоційне та фізичне виснаження. Швидке відновлення сил можливо далеко від суєти і великого скупчення людей, в ідеальному варіанті — на природі, на самоті або в компанії найближчих людей, які не викликають напруги своєю присутністю.

Непоганим варіантом для підтримки здоров'я в цей період стане прийом вітамінів та біодобавок, які допомагають справлятися зі стресом, покращують сон та стимулюють швидкі відновлювальні процеси в організмі.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви продовжать тенденцію «перебудови» на наступний Соляр, і не для всіх він проходитиме гладко. Зміна енергій серпня для преставників знаку є особливо чутливою, особливо якщо енергії пов'язані з соціумом, близьким оточенням, родичами та дітьми. Переоцінка своєї романтичної сфери буде притаманна Левам, що народилися в першій половині серпня, а «липневі» Леви віддадуть перевагу акценту на зміні концепції щодо кар'єри, професії та способів заробляння грошей.

Допомога друзів у вирішенні побутових та фінансових питань допоможе Левам досить успішно пережити другий тиждень серпня, а здоров'я обіцяє бути хорошим за умови дотримання режиму сну та харчування.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

У Дів продовжаться позитивні тенденції попереднього тижня, пов'язані зі здоров'ям та стосунками з коханими людьми. Хронічні захворювання, швидше за все, стабілізуються, перейшовши в стадію ремісії, а проблемні відносини нарешті почнуть покращуватись. У професійній сфері також намічаються прориви, пов'язані з початком нових проектів, укладанням цікавих контрактів та початком процесу активної реалізації.

Хороші фінансові новини покращать настрої Дів, які давно чекали на позитивні тенденції у цій сфері, а спілкування з родичами чи близькими людьми подарують Дівам приємні відчуття надійності та «міцного тилу», дозволяючи вибудовувати радісний образ майбутнього.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези майже весь тиждень будуть знаходитися в центрі уваги (особливо чоловічої). Гарний настрій, підйом енергії позначаться не тільки на зовнішності та привабливості Терезів, але й покращать самопочуття, нададуть впевненості в собі. У професійній сфері Терези також вийдуть на провідні позиції, виявляючи ініціативу, розвиваючи бурхливу діяльність, що буде оцінено керівництвом згодом у вигляді суттєвих матеріальних заохочень. Романтична сфера життя Терезів буде багата на події, побачення, спільний відпочинок та враження.

Деякі Терези, поки що не пов'язані серйозними зобов'язаннями, вирішаться, нарешті, прийняти на себе останні. І зроблено це буде не під впливом миттєвих емоцій, а цілком свідомо. Перспективні ділові пропозиції очікують Терезів, пов'язаних із бізнес-середовищем.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У Скорпіонів настає сприятливий період для кар'єри та професійних досягнень. З'явиться можливість перейти на нову перспективну роботу або обійняти вищу посаду на існуючій. Продуктивні переговори та наступні контракти чекають на Скорпіонів-бізнесменів, а також завоювання нових ринків та прогрес у справах. Успішними для Скорпіонів будуть поїздки та відрядження у першій половині тижня. У романтичній сфері Скорпіонів також очікують перемоги у вигляді завоювання чийогось серця. Зізнання у коханні з боку шанувальників теж не виключаються.

Здоров'я Скорпіонів буде стабільним, а фінансова сфера порадує щедрими нагородами за докладені зусилля.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці майже весь тиждень будуть зайняті приведенням себе у форму та звільненням від шкідливих звичок чи залежностей. Багато Стрільців почнуть оздоровчі дієти, пов'язані з бажанням покращити зовнішній вигляд та знизити вагу. Деякі Стрільці займуться своїм іміджем, кардинально змінюючи звичний зовнішній вигляд, стиль одягу, зачіску, колір волосся та макіяж.

Найбільш рішуче налаштовані представники цього знака поринуть у фітнес-тренування, попередньо придбавши красивий спортивний одяг та аксесуари. Всі ці заходи можуть дуже втомити Стрільців, які вже до вихідних відчують себе з сил. І тут важливим стане не піддатися спокусі, зробивши крок назад, тому що починати наново всі перелічені заходи в найближчому майбутньому Стрільці навряд чи зможуть себе змусити.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козороги отримають нові можливості покращити своє матеріальне становище, пов'язані з появою нових джерел доходів чи зміною місця роботи. Бізнесмени зможуть нарешті завершити довгограючі проекти і після невеликого відпочинку розпочати нові. Добре здоров'я дозволить проявляти підвищену активність, пов'язану зі спортом, туризмом, поїздками та відрядженнями.

Що стосується романтичної сторони життя, то тут Козероги віддадуть перевагу стабільності та передбачуваності, а до нових знайомств поставляться дещо насторожено, попередньо зібравши максимально повний обсяг інформації про свого шанувальника.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії будуть зайняті вирішенням інтелектуальних проблем, особливо якщо сфера діяльності буде пов'язана з наукою, дослідженнями, викладацькою роботою. У цих сферах Водолії досягнуть суттєвих успіхів, у тому числі матеріальних. Здоров'я Водоліїв буде стабільним протягом усього тижня, фінансова сфера також неприємних сюрпризів не принесе.

Зустрічі з друзями наприкінці тижня принесуть задоволення та принесуть приємний душевний настрій гарного настрою). Сімейні Водолії допоможуть вирішити проблеми своїх близьких людей, причому досить швидко та успішно. Щодо романтичної сфери, то тут у більшості Водоліїв ситуація залишиться стабільною.

Риби (19 лютого — 20 березня)

У Риб тиждень обіцяє бути активним у професійній сфері, що дасть привід для оптимізму. Поліпшення чи нововведення на роботі порадують риб, які почнуть з великим задоволенням перебувати в робочому середовищі. Можлива поява нових людей серед співробітників та колег, до яких необхідно серйозно придивитися. Романтична частина життя також активізується у тих, хто налаштований на серйозні відносини.

Здоров'я не завдасть Рибам особливих проблем, за винятком ендокринних хронічних захворювань, які можуть дати знати про себе до кінця тижня. Найкращим відпочинком для Риб буде спільне проведення часу з коханими.

Нагадаємо також, що до кінця дня 6 серпня у представників щонайменше трьох знаків Зодіака є можливість для справжнього прориву у житті.

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