У Шотландії оголосили полювання на Нессі: коли почнуться пошуки доісторичного монстра

Група ентузіастів вирішила нарешті розібратися з таємницею, яка розбурхує уми протягом багатьох століть — чи існує Нессі насправді? Стародавнє чудовисько, згідно з легендами, живе у Шотландії у водах озера Лох-Несс. Перша згадка про нього датується приблизно 700 роком. З 1933 року Нессі стало популярним об'єктом масової культури і відтоді нещадно експлуатується в кіно і літературі. Однак на сьогодні немає вагомих доказів того, що в глибинах Лох-Нессу ховається доісторичний монстр. Зокрема, кілька років тому професор Політехнічного інституту Віргінії та університету штату Генрі Бауер заявив, що невідома істота, яка нібито живе в озері Лох-Несс, є не плезіозавром, а гігантською черепахою.

Дослідницька група Loch Ness Exploration оголосила, що має намір протягом двох днів — з 26 по 27 серпня — ретельно вивчити озеро, використовуючи при цьому новітню техніку. Її список виглядає переконливо — тепловізійні дрони, інфрачервоні камери, гідрофон і багато чого ще.

Британські ЗМІ стверджують, що це буде найбільша наукова експедиція на озері Лох-Несс за останні 50 років.

Група Loch Ness Exploration запрошує інших «мисливців за монстрами» приєднатися до пошуку.

Лох-Несс є найбільшим на Британських островах прісноводним резервуаром. Його довжина становить приблизно 38 кілометрів, а ширина — в середньому 1,6 кілометра. Озеро розташоване на висоті 16 метрів над рівнем моря. Максимальна глибина доходить до 230 метрів. Разом з іншим озером, Лох-Ойх, Лох-Несс утворює так званий Каледонський канал, що знаходиться в тектонічній западині під назвою Глен-Мор.

Нагадаємо, що розгадано загадку таємничої «чорної діри» в Тихому океані, яка заінтригувала користувачів мережі.

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