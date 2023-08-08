36.31 / 36.90 39.99 / 40.81
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Шотландії оголосили полювання на Нессі: коли почнуться пошуки доісторичного монстра

20:45 9 серпня 2023
Нессі з озера Лох-Несс

Група ентузіастів вирішила нарешті розібратися з таємницею, яка розбурхує уми протягом багатьох століть — чи існує Нессі насправді? Стародавнє чудовисько, згідно з легендами, живе у Шотландії у водах озера Лох-Несс. Перша згадка про нього датується приблизно 700 роком. З 1933 року Нессі стало популярним об'єктом масової культури і відтоді нещадно експлуатується в кіно і літературі. Однак на сьогодні немає вагомих доказів того, що в глибинах Лох-Нессу ховається доісторичний монстр. Зокрема, кілька років тому професор Політехнічного інституту Віргінії та університету штату Генрі Бауер заявив, що невідома істота, яка нібито живе в озері Лох-Несс, є не плезіозавром, а гігантською черепахою.

Дослідницька група Loch Ness Exploration оголосила, що має намір протягом двох днів — з 26 по 27 серпня — ретельно вивчити озеро, використовуючи при цьому новітню техніку. Її список виглядає переконливо — тепловізійні дрони, інфрачервоні камери, гідрофон і багато чого ще.

Британські ЗМІ стверджують, що це буде найбільша наукова експедиція на озері Лох-Несс за останні 50 років.

Група Loch Ness Exploration запрошує інших «мисливців за монстрами» приєднатися до пошуку.

Лох-Несс є найбільшим на Британських островах прісноводним резервуаром. Його довжина становить приблизно 38 кілометрів, а ширина — в середньому 1,6 кілометра. Озеро розташоване на висоті 16 метрів над рівнем моря. Максимальна глибина доходить до 230 метрів. Разом з іншим озером, Лох-Ойх, Лох-Несс утворює так званий Каледонський канал, що знаходиться в тектонічній западині під назвою Глен-Мор.

Нагадаємо, що розгадано загадку таємничої «чорної діри» в Тихому океані, яка заінтригувала користувачів мережі.

126

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

жінка

Виплачується лише непрацюючим пенсіонерам: хто з українців може отримувати додатково до пенсії 209 гривень

Тіна Кароль

У мережі розсекретили новий роман Тіни Кароль

Пральна машина

Пралка буде як нова: як зробити «генеральне» очищення пральної машини за допомогою двох диво-таблеток

цибуля

Щоб не гнила та не втрачала смак: як правильно зберігати цибулю

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту