Не можна їсти молюсків і робити селфі: названо ТОП-10 заборон для Кейт Міддлтон

Кейт Мідлтон — одна з найбільш яскравих представниць британської королівської родини, і залишається такою попри підступи недоброзичливців. Єдина жінка в династії Віндзор з більш високим становищем — це королева Камілла. На жаль, унікальне становище Кейт накладає на неї і безліч заборон, які іноді важко пояснити «звичайною» логікою.

Про це пишуть британські ЗМІ.

Журналісти навіть склали список з 10 повсякденних речей, які можна роботи звичайній британській дівчині або жінці, але які не може дозволити собі принцеса Уельська.

Не можна заробляти

Як відомо, герцог та герцогиня Сассекські залишили королівську родину, щоб стати фінансово незалежними. А чинним членам королівської сім'ї, таким як Кейт, не дозволяється отримувати прибуток від своєї роботи і взагалі отримувати якусь зарплату чи гонорари. Тому замість того, щоб заробляти додаткові гроші на фотографіях, які вона регулярно робить, Кетрін поширює їх через офіційні палацові канали або віддає в розпорядження соціальних фондів безкоштовно, не заробляючи на цьому ні фунта.

Не можна голосувати на виборах

Віндзорам не дозволяється ділитися своїми політичними поглядами із громадськістю, і вони повинні зберігати нейтралітет у справах британського уряду. Тому принцесі Уельській заборонено підходити до урни для голосування на будь-яких політичних виборах. Членам королівської сім'ї також заборонено балотуватися на політичні пости. Про це сказав принц Гаррі, коли переїхав до Сполучених Штатів напередодні президентських виборів 2020 року. «Багато хто з вас, можливо, не знає, що я не міг голосувати у Великій Британії все своє життя», — сказав він в інтерв'ю.

Не можна грати у «Монополію»

У Кейт репутація досить азартної людини, але продемонструвати свої якості в настільній грі «Монополія» їй навряд чи вдасться. Виявляється, членам королівської родини не дозволяється грати в «Монополію» через негласне правило покійної королеви. Вона відчула, що гра «стає надто жорстокою», тому заборонила її у палаці.

Заборонено мати власні сторінки у соцмережах

Принцеса Уельська — затятий фотограф, але, на відміну від інших мам її віку, Кейт не може мати свої акаунти в соціальних мережах, щоб ділитися зображеннями та відео зі свого повсякденного життя чи ще чогось. Натомість Кетрін та Вільям використовують спільні офіційні облікові записи в соціальних мережах, якими керують їхні співробітники. Все, що бачить світ, — це ретельно продумана розповідь палацового відділу зв'язків із громадськістю, робота групи фотографів, відеографів та копірайтерів.

Не варто робити селфі



Члени королівської сім'ї часто зустрічаються з представниками громадськості під час виконання офіційних обов'язків, і на них часто чекають фанати, які хочуть зробити селфі. Однак рукостискання та вітання — це все, на що шанувальники Віндзорів можуть розраховувати під час зустрічі з Кейт чи будь-якою іншою королівською особою. Принцесі заборонено позувати для селфі. Як повідомила королівський коментатор Вікторія Арбітр: «Королівські особи завжди воліли б особисте спілкування людям, які вимагають селфі». Автографи принцеса також роздавати не може.

Принцеса дуже любить тварин і не цурається за ними доглядати

Не можна їсти молюсків

Принцеса Уельська користується послугами найкращих королівських кухарів, однак, як і іншим членам королівської родини, їй не дозволяється їсти молюски через ризик харчового отруєння. «Це дуже розумний крок — відмовитись від морепродуктів під час громадських справ. Ми не хочемо, щоб у члена королівської родини була серйозна реакція на харчове отруєння, особливо якщо вона перебуває у закордонному турі», — пояснив королівський дворецький Ґрант Гарольд.

На щастя, на морозиво заборона не поширюється

Не можна продовжувати їсти, якщо монарх закінчив обід



Говорячи про їжу, є ще одне дивне правило, якому має слідувати Кетрін. Коли її свекор, король Чарльз III вирішує, що закінчив трапезу, всі інші за столом повинні наслідувати його приклад і перестати їсти. Колишній королівський дворецький Пол Баррелл згадував «жахливий» випадок з одним із гостей: той продовжував класти фрукти на свою тарілку під час десерту, бо не помітив, що королева Єлизавета закінчила свою обід. Коли він нарешті помітив, що відбувається, то був наляканий своєю «безтактністю». Тому монархиня була змушено зробити ковток напою, щоб заспокоїти свого гостя.

Не можна лягати спати раніше за короля

Колишній особистий секретар покійної королеви Єлизавети II сер Вільям Хезелтін написав у своїй книзі «Королівські особи в Австралії», що лягати спати перед Її Величністю вважалося ознакою дуже поганого виховання. Це була велика проблема для попередньої принцеси Уельської, Діани. «Ніхто не вважав за правильне лягати спати раніше за королеву, — писав Хезелтайн. — Для Діани довгі королівські вечори були мукою. Усі сиділи та розмовляли у вітальні близько години. І Діана була доведена до таких крайнощів, що вибачалася і йшла спати, що вважалося досить поганим тоном, лягати спати раніше за королеву».

Кетрін з покійною королевою Єлизаветою II

Не рекомендується мандрувати з дітьми



Стародавнє правило, яке не рекомендує титулованим батькам подорожувати разом з дітьми, щоб у разі катастрофи не переривати лінію престолонаслідування, принц і принцеса Уельскі почали ігнорувати досить давно. Втім, інші принципи королівського материнства Кетрін старається виконувати.

Не можна знімати верхній одяг на публіці



Існує багато заборон та обмежень, що стосуються гардеробу королівських осіб. І один із них стосується верхнього одягу. Кетрін та іншим титулованим особам не рекомендується знімати пальто, перебуваючи на публіці. Можливо, саме тому жінки з династії Віндзор так люблять усі варіації фасону плаття-пальто.

А поряд з виконанням цієї збірки неписаних правил принцеса має знаходити сили і час на виховання трьох своїх дітей!

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