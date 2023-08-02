Хто більш «суворий» у вихованні дітей — Кейт чи Вілям: ось що думає сама принцеса

У принца та принцеси Уельських троє дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. Перед їхніми батьками стоїть нелегка задача: забезпечити дітям «максимально нормальне дитинство», і в той же час познайоми з їхніми королівськими ролями та прищепити правила етикету.

«Ці діти виглядають цілком задоволеними життям. Багато в чому цю „нормальність“ привносить Кейт, адже вона росла сама, і звикла до того, що є речі, які завжди потрібно робити, адже іншого вибору немає. Вільяму такий підхід дуже подобається», — сказав нещодавно в інтерв'ю PEOPLE один із інсайдерів палацу.

А ще одне близьке до королівської сім'ї джерело додає: «Будучи вихідцем з іншого середовища, принцеса Уельська розуміє, як важливо проводити час у родинному колі і привчати дітей до порядку. Вона не виховувалась у тому аристократичному середовищі, де дітей бачиш лише короткий час на день, віддаючи їх на піклування персоналу».

Як відомо, Кейт, старша з трьох дітей Керол та Майкла Міддлтон, виросла у селі Баклбері. Її сільське дитинство сприяло розвитку любові до природи. Принцеса згадувала, як любила стрибати по валунах в Озерному краї, і намагається дати дітям можливість долучитися до ігор на свіжому повітрі. Тобто, за словами інсайдерів Кейт відіграє роль «більше суворого з батьків», який вказує «як потрібно себе вести».

В той же час у Мережі завірусився ролик, знятий у травні 2023 року на вечірці в саду Букінгемського палацу, за кілька днів після коронації короля Чарльза III та королеви Камілли.

Спілкуючись із спеціально запрошеними гостями, Кейт Міддлтон познайомилася з 93-річною Олдіт Грандісон та її дочкою Джей Сі Ла Буш. Жінки почала обговорювати жарти.

«Я жахлива. Я жахливо жартую», — говорить принцеса Уельська на відео, опублікованому Sky News. А потім додає, що принц Вільям, навпаки, «дуже добре розуміє жарти».

«Так, ви строга», — погодилася Грандісон, і її слова визвали сміх у Кейт Міддлтон. «Я точно не строга! Я більш добрий член сім'ї, ніж Вільям або будь-хто! Це точно», — заявила вона.

В результаті шанувальники королівської сім'ї так і не зрозуміли: хто ж з батьків «головний» у вихованні дітей — Кейт чи Вільям.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що принц Уільям розлютився, коли йому доповіли, що Меган Маркл знущається над персоналом Кенсінгтонського палацу, про яких він сам був дуже високої думки.

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