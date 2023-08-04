«Коханка» принца Вільяма: Меган Маркл завдала болісного удару по Кейт Міддлтон

Попри «зразкову» поведінку, принцу Вільяму постійно «приписують» походеньки на стороні, а також називають його начебто «коханок».

Подібного удару нещодавно завдала і дружина принца Гарі Меган Маркл. Герцогиня Сассекська зі сльозами на очах розповіла, що про неї складають плітки всією королівською сім'єю, щоб приховати інтрижки Вільяма. А сам принц нібито мріє уникнути дружини і п'є в пабах, щоб забути.

Про це написали деякі британські ЗМІ.



Багато людей Меган повірили. Адже принца справді кілька разів ловили з іншими дівчатами. Один з найгучніших скандалів вибухнув шість років тому. До редакції одного з таблоїдів надіслали відео, на якому Вільям проводив час із австралійською моделлю Софі Тейлор на гірськолижному курорті у Швейцарії. Від танців парочки всім довкола явно стало жарко.

Вагітна третьою дитиною Кейт Міддлтон на той час була вдома в Лондоні і всіма силами намагалася зберегти обличчя, хоча про роман Вільяма написали на перших шпальтах провідних британських таблоїдів.



Журналісти захоплювалися красою Софі. Мовляв, 35-річна (на той час) Кейт й поряд не стояла поряд з 24-річною чарівницею. Тейлор раптової слави не злякалася. Красуня позувала в бікіні та розповідала папараці, як приємно спілкуватися з принцом.

Звісно, ніхто справжнього «компромату» не наводив — просто танці на гірськолижному курорті.

До того ж й інтрижка тривала недовго. Спадкоємець британського престолу незабаром повернувся до Лондона до дружини, і плітки затихли. Софі через пару років вийшла заміж та народила дитину.

А от Меган зробила спробу нагадати про минулі справи. Втім, більшість британців сподівається, що у неї нічого не вийде. Адже за минулі шість років Вільям довів, що він — «міцний» сім'янин. Вільям разом з Кейт переймається тим, щоб забезпечити своїм трьом дітям «максимально нормальне дитинство», прищепити їм правила етикету й одночасно познайомити з їхніми королівськими ролями.

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