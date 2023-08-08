«Хочу додому в Монако»: дочка генпрокурора розповіла у мережі, як їй сумно у «Шотландії-Фінляндії»

Дочка генпрокурора Андрія Костіна, Анастасія пожалілася в мережі на життя в «Шотландії-Фінляндії» та попросилася «додому в Монако». Як повідомив telegram-канал «Слон», дівчина «страждає» від закордонного життя у своєму Instagram.

«За**ала ця Шотландія-Фінляндія. Я хочу додому в МОНАКО», — написала Настя і показала сумне селфі.



Судячи з Instagram дочки Костіна, ще навесні вона була у Стокгольмі. Останнє фото у її блозі датовано 17 квітня.

«Донька Генерального прокурора України Андрія Костіна всю війну розважається в найдорожчих європейських місцях — Рокбрюн-Кап-Мартен, Берлін, Стокгольм. За словами самої дівчини, на Лазурці вона „розквітає“. У Фінляндії, як ми вже знаємо, вона „за**алася“. Сторінку Анастасія веде двома мовами — російською та англійською. Згадок про війну, ракетні обстріли рідної Одеси чи інші трагічні наслідки вторгнення росії на сторінці немає», — пише автор каналу «Слон».



У матеріалі «Радіо Свобода» за 2021 рік йдеться про те, що Анастасія Костіна раніше працювала помічницею колеги свого батька, депутата Андрія Задорожного. Тоді як син Задорожного Іван працював помічником Андрія Костіна. Насті та Івану тоді нараховували однакову зарплату — 26 тисяч гривень на місяць. Костіна закінчила Одеську юридичну академію, а на посаді займалася питаннями екології, виїжджаючи на місця екологічного лиха та інформуючи про них свого шефа.

Тоді Андрій Костін у коментарі ЗМІ відмовився відповідати на запитання «Схем» про те, чи домовлявся він зі своїм колегою обмінятися дітьми-помічниками. У той же час Андрій Задорожний сказав: «Адже ми не дурні? Ми знаємо, хто до кого пішов працювати? Тому його влаштував мій син. Мене влаштувала його дочка. А домовленість… Ну, певно, ні: не домовлялися».

Серед депутатських помічників виявилася і дружина Костіна. Станом на 2021 рік вона працювала помічницею у його колеги по фракції Максима Дірдіна, а дружина Дірдіна була на той час помічницею самого Костіна.

Нагадаємо, Андрій Костін був призначений на посаду генпрокурора у липні минулого року. За його призначення проголосувало 299 народних депутатів. Костін вдруге отримав крісло, яке перед ним займала Ірина Венедиктова: спочатку так було, коли вона залишила посаду голови комітету з правової політики, потім — коли її звільнили з посади голови ОГПУ.

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