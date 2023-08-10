Майже 600 окупантів, 16 танків і гелікоптер: в Генштабі підрахували втрати росіян за добу

Розпочалась п’ятсот тридцять третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

В напрямку Урожайного, південніше та південнно-східніше Старомайорського ЗСУ мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Побєди, Новомихайлівки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. У той же час, противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Дружби, здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Тривають важкі бої.

Протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак, нажаль,

є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Відповідаючи на обстріли, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один по — зенітно-ракетному комплексу та ще один — по логістичному хабу росіян. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та важливий об’єкт противника.

В цілому ворог за минулу добу втратив:

особового складу — близько 580 осіб;

танків — 16 одиниць;

бойових броньованих машин — 13 одиниць;

артилерійських систем — 15 одиниць;

гелікоптерів — 1 одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4 одиниці;

автомобільної техніки та автоцистерни — 16 одиниць;

спеціальної техніки — 4 одиниці.

Нагадаємо, що вночі 10 серпня армія рф атакувала Україну із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед». Спочатку повітряна тривога була оголошена у північних та центральних областях, але незабаром загроза змістилася у західні регіони країни.

Фото Генштабу ЗСУ

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