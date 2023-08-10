Росіяни вночі атакували Рівненщину та Дніпропетровщину: знищено нафтобазу, пошкоджені будинки та газопровід

В ніч на четвер, 10 серпня, окупанти атакували Рівненську область за допомогою дронів-камікадзе.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, внаслідок атаки ворога знищено нафтобазу.

«Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйновано нафтобазу на Дубенщині. Жертв — немає. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг», — заявив Коваль.

Глава Рівненської ОВА також наголосив, що хімічне та радіаційне тло на місці удару залишається в нормі. Евакуація населення не застосовуватиметься.

Також минулої ночі агресор обстріляв з важкої артилерії три громади Нікопольського району Дніпропетровської області: Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

В результаті обстрілу окупантів пошкоджені 6 приватних будинків, гараж та авто. Побито газопровід.

Руйнування житла

Знищений приватний гараж

«Люди не постраждали. Рятувальники продовжують обстеження територій. Уточнюють наслідки атак», — додав Сергій Лисак.

Також російські війська вночі 10 серпня атакували Україну із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед». Спочатку повітряна тривога була оголошена у північних та центральних областях, але незабаром загроза змістилася у західні регіони країни.

Повідомлялося, що і на Київщині були чутні вибухи: працювали українські системи ППО, знищуючи ворожі безпілотники.

Відзначимо, що посилення обстрілів Дніпропетровщини могло стати відповіддю на серйозний успіх Сил оборони на території сусідньої Херсонщини — там воїнам вдалося закріпитися на лівому березі Дніпра.

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