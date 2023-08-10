Посиляться здібності до аналізу: якому знаку Зодіаку пощастить 10 серпня

Двадцять четвертий місячний день триватиме майже дві календарні доби — 9 і 10 серпня, і в цей час енергетика навколишнього простору поступово змінюється зі знака «мінус» на знак «плюс», нагадують астрологи.

А сила цієї енергетики така, що багатьом із нас хочеться зрушити гори, і деяким це дійсно вдається, пише сайт з гороскопами.

Відчувши спрагу діяльності та обравши об'єкт для докладання своїх зусиль, можна братися до роботи — бажаного результату можна буде досягти без жодних складнощів.

А у одного зі знаків Зодіаку сьогодні посиляться здібності до аналізу, що дозволять вирішити будь-яке професійне завдання. Вдалими виявляться розпочаті цього дня поїздки — особливо відрядження.

Кому ж поталанить 10 серпня?

Астрологи впевнені, що найбільшою прихильність зірок буде до тих, хто народжений під знаком Рака (тобто в період між 22 червня по 22 липня).

Так, саме Раки цими днями зможуть почуватися трохи чарівниками — їм вдасться втілити в життя мрію, яка займає їхні думки вже доволі тривалий час. Щоправда, для цього їм буде необхідно — яким би дивним це не видавалося — скласти докладний план: чарівні порухи рук, як і заклинання, в цій справі навряд чи помічні.

А от пункти плану, якщо — поступово і не поспішаючи — рухатися за порядком, від одного до іншого, зрештою призведуть до бажаної мети — головне, не втрачати терпіння.

Відзначимо також, що до кінця серпня Близнюки, Раки, Діви, Терези, Козороги та Риби можуть сподіватись на покращення фінансових справ, реалізацію давно задуманих проєктів. У цьому переконана австралійська астрологиня Анжела Перл.

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