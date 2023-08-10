Другий четвер липня — день, коли представники багатьох знаків Зодіаку будуть у піднесеному настрої, вважають астрологи.



Тому сьогодні варто знайти позитивне застосування своєму настрою та лідерським талантам, а також не забувати про почуття гумору, пише Ukr. Media.

Овен

Починається день дуже добре; скористайтеся цим, щоб вирішити робочі питання, що накопичилися, навести порядок у справах. Буде шанс укласти вигідні угоди або домовитися про довгострокову співпрацю, яка принесе прибуток та дозволить вам зміцнити професійні позиції.

У другій половині дня дадуть про себе знати несприятливі тенденції. Можливі дрібні проблеми на роботі та вдома. У багатьох Овнів сьогодні зіпсується настрій, представники знака стануть вибагливішими і примхливішими, і спілкуватися з ними буде нелегко.

Телець

Приємний та плідний день. Він складається дуже успішно; чим більше ділової активності ви проявляєте, тим кращих результатів досягаєте. Можливі значний прогрес у роботі та кар'єрне зростання. Майте на увазі, що оточуючі, зокрема впливові люди, сьогодні звертають на вас більше уваги, ніж зазвичай.

День підходить Тельцям для невимушеного спілкування. У розслабленій, неформальній обстановці можна обговорювати важливі питання. Ви сьогодні легко знаходите спільну мову із близькими. Можна домовлятися про спільні дії, будувати важливі плани.

Близнюки

Буде нелегко, але ви досягнете відмінних результатів, якщо проявите твердість і наполегливість. На початку дня вирішувати всі проблеми доведеться самостійно, але трохи пізніше на допомогу вам прийдуть люди, здатні багато зробити. Є шанс заручитись підтримкою впливових осіб, підприємці зможуть знайти інвесторів.

Сьогодні непоганий день для відвідування державних організацій та контактів із чиновниками. Відносини з близькими у Близнюків складаються легко і гармонійно, ви відчуваєте підтримку тих, хто вам дорогий. Можливі приємні сюрпризи, зокрема романтичні.

Рак

Дуже вдалий день. Вплив позитивних тенденцій значний, ви почуваєтеся впевнено і комфортно, чудово справляєтеся з усім, за що беретеся. Відкриваються цікаві перспективи в діловій сфері, зараз можна зайнятися чимось абсолютно новим, проявити себе у сфері, яка давно здається вам привабливою.

Сьогодні у Раків сприятливий день для спілкування, ви легко знаходите спільну мову з різними людьми, багатьом подобаєтеся, швидко отримуєте допомогу, якщо потребуєте її. Добре проходять романтичні побачення.

Лев

День починається непогано. За першу його половину ви встигнете багато чого, якщо не розмінюватиметеся на дрібниці і нікому не дозволите відволікати вас від важливих справ. Сьогодні важлива розбірливість у ділових контактах; намагайтеся не зв'язуватися з людьми, пропозиції яких викликають у вас хоч найменші сумніви.

У другій половині для труднощі набудуть більш серйозного характеру, і Левам доведеться докласти зусиль, щоб їх подолати. Може знадобитися допомога друзів та старих знайомих.

Діва

Буде нелегко. День буде важким, багатьом Дівам сьогодні доведеться займатися справами, які їм не до вподоби. Можливі конфлікти на роботі, розбіжності з людьми, яких ви звикли вважати не лише надійними партнерами, а й однодумцями. Особливо важко буде порозумітися з жінками.

Працювати доведеться більше, ніж зазвичай; через це якісь особисті справи доведеться відкласти. Близькі потребують вашої уваги і можуть образитися, якщо не отримають її. Будьте обережні з грошима, від незапланованих покупок краще утриматись.

Терези

Все складається непогано. Досягти потрібних результатів буде набагато простіше, якщо ви звернетеся за допомогою до союзників. Можливе одержання підтримки від впливових людей. На деяких Терезів чекають привабливі пропозиції про довгострокову співпрацю. Ви добре ладнаєте з оточуючими, багатьом подобаєтеся, а декого зовсім зачаровуєте з першого погляду. Ймовірно початок службових романів.

Сьогодні Терези мають сприятливий день для роботи з документами, складання звітів, контактів з контролюючими організаціями. Імовірні хороші новини щодо членів сім'ї.

Скорпіон

У першій половині дня доведеться похвилюватися, причому не стільки через якісь важливі події, скільки через те, що ви абсолютно все приймаєте близько до серця, через будь-яку дрібницю можете стривожитися. Намагайтеся сьогодні більше часу проводити з людьми, які навіть за несприятливих обставин зберігають оптимізм та позитивний настрій.

Друга половина дня є сприятливою. Це чудовий час для того, щоб проявити ініціативу. У Скорпіонів буде можливість проявити себе з кращого боку, сподобатися тим, хто вам давно симпатичний. Добре складаються подорожі, особливо романтичні.

Стрілець

Не найкращий день для роботи, навряд чи вдасться досягти вражаючих результатів. Зате буде шанс приємно провести час, поспілкуватися з тими, хто вам симпатичний, або зайнятися цікавими справами, до яких останнім часом не доходили руки. Можна робити невеликі покупки, придбання довго вас радуватимуть.

Сьогодні у Стрільців можливі грошові надходження, подарунки, які вас потішать. Ви добре ладнаєте з людьми, особливо легко виявляється порозумітися з жінками, які будуть і приємними компаньйонками, і надійними союзницями.

Козоріг

Незважаючи на вплив несприятливих тенденцій, який може позначатися протягом усього дня, ви багато чого встигнете і досягнете поставлених цілей. Можливі несподівані ділові пропозиції; вони, з одного боку, вимагатимуть від вас серйозної роботи і значних зусиль, а з іншого — принесуть значний прибуток, дадуть змогу зміцнити професійні позиції.

Сьогодні у Козорогів добре складаються поїздки. Якщо ви вирушаєте в дорогу з друзями, можна не сумніватися, що подорож буде не тільки корисною, а й приємною. Імовірні грошові надходження, буде шанс зробити дорогі подарунки близьким.

Водолій

На початку дня можливі дрібні неприємності, з якими ви швидко впораєтеся; далі все складатиметься найкращим чином. Деякі Водолії зроблять важливі відкриття, отримають інформацію, яка незабаром стане в нагоді. На багатьох представників знака чекають цікаві ділові пропозиції.

Сьогодні слушний день для того, щоб випробувати свої сили в якійсь новій справі, бажано — у творчій, яка потребує фантазії і нестандартного погляду. У другій половині дня буде шанс справити сприятливе враження на симпатичну вам людину.

Риби

На вас чекає напружений день. Проблеми і труднощі виникають частіше, ніж звичайно, доводиться проявити винахідливість, щоб знайти вихід зі складного становища. Як би не складалися обставини, ви не відмовляєтесь від своїх планів і правильно робите. Можливість втілити їх у життя неодмінно представиться, і ви її не пропустите.

У Риб сьогодні можливі невеликі фінансові втрати, невдалі покупки. Не варто особливо засмучуватися з цього приводу, адже гроші незабаром з'являться. Кохана людина потішить приємним сюрпризом.

Також сьогодні варто пам'ятати, що 10 серпня за Східним календарем — день Металевого Щура або Мишки-ненажери.

Окрім бажання накопичувати їжу та гроші Миша або Щур славляться своєю інтелектуальною гостротою та творчим мисленням. Крім того, з-поміж усіх знаків китайського зодіаку, вони відзначається найбільшою пристрастю. Їх прагнення до лідерства завжди переважає над власними емоціями.

Для того, щоб почувати себе задоволеним, Миші потрібні справжні друзі, з якими вона охоче ділиться своїми запасами.

«Якщо ви маєте нові проекти на роботі, можете за них спокійно взятися: цей день обіцяє бути успішним і для фінансових вкладень. Ваша інтуїція допоможе вирішити невеликі робочі труднощі. Якщо щось йде не за планом і ви вже втратили віру в успіх, не поспішайте здаватися. Енергія Щура допоможе відновити баланс та позитивний настрій», — радять знавці Східної астрології.

Про те, як поводять себе у природі запасливі мишки, показує невелике відео.

Зверніть увагу також на поради і застереження укладачів жіночого гороскопу на поточний тиждень.

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