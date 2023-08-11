«Кинджали» над Україною: уламки ракети впали на території дитячої лікарні у Києві

Росія продовжує обстрілювати Україну. За даними Повітряних сил ЗСУ, близько 10 ранку 11 серпня літаки МіГ-31к, які злетіли з аеродрому «Саваслейка» в Нижегородській області росії, здійснили пуски «Кинджалів» у напрямку України. ЗМІ повідомили про вибухи у Києві, Вінниці та Хмельницькому. Попередньо, це була робота ППО.

За даними мера Києва Віталія Кличка, уламки ракети впали на територію однієї з дитячих лікарень. Постраждалих та руйнувань немає.

«На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце», — розповів він.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, уламки впали на дитячу лікарню в Оболоньському районі.

«За попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків. Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовуються», — повідомив Попко.

Згодом Кличко додав, що було виявлено ще два місця падіння уламків.

«Окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва. На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає», — повідомив мер столиці.

Як писали «ФАКТИ», раніше російські терористи завдали чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

Ілюстративне фото

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