У постраждалому готелі працював дитячий табір: одна людина загинула та 16 поранено внаслідок обстрілу Запоріжжя (фото, відео)

Російські терористи завдали чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя — увечорі у четвер, 10 серпня, пошкоджень зазнав готель у середмісті. Другий день поспіль рашисти застосували «Іскандери».

За словами очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка, загинула одна людина, 16 зазнали поранень, у тому числі й четверо дітей. За його словами, жертв могло бути більше, якби люди проігнорували сигнал повітряної тривоги.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв додав, що постраждала трирічна дитина, яку шпиталізували: «Стан дитинки — нетяжкий. Молимося за її швидке одужання».

В готелі «Рейкарц», який російські пропагандисти назвали «базою військових», працювв дитячий табір. На щастя, на той час, він вже закінчив роботу й дітей забрали батьки.

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ракетного удару по місту та висловив співчуття рідним загиблої людини.

Мешканці міста викладали у мережу відео, зняте після чергового теракту росіян.

У тому числі, й сам момент «прильоту».

Відреагували на удар по готелю й в ООН, чиї представники минулого року організували там свій штаб — тоді вирішувалося питання щодо евакуації цивільних з «Азовсталі» у Маріуполі. Про це заявляла координаторка Деніз Браун: «Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо».

Під час попереднього ракетного удару по Запоріжжю, 9 серпня, загинуло троє людей, 9 зазнали поранень, у тому числі й 11-місячна дитина. Загинули чловік та дві дівчини 21 та 19 років. Всі вони під час повітряної тривоги знаходилися на вулиці. Перед ракетним ударом дівчата співали у середмісті, збираючі гроші для ЗСУ.

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни атакували Україну «шахедами»: 7 з 10 знищила наша ПВО. Баражуючі боєприпаси влучили у нафтобазу на Рівненщині, були пошкоджені будинки та газогін.

Фото зі сторінки Юрія Малашка

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