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Події

Нічна атака на Україну: збито три ударних дрони ворога

8:48 12 серпня 2023
Ударний дрон ворога

В ніч на суботу, 12 серпня, росіяни атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА Shahed-136/131.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

«Уночі 12 серпня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА «Shahed-136/131», — йдеться у повідомленні.

Також військові уточнюють, що три «шахеди» було знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області.

Крім того, в Повітряних силах попередили, що наразі спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку і існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Нагадаємо, що напередодні ворог знову вдарив ракетами «Іскандер» по середмістю Запоріжжя — руйнувань зазнав готель, загинула одна людина, ще 16 — зазнали поранень (серед них — четверо дітей).

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