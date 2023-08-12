Нічна атака на Україну: збито три ударних дрони ворога

В ніч на суботу, 12 серпня, росіяни атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА Shahed-136/131.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

«Уночі 12 серпня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА «Shahed-136/131», — йдеться у повідомленні.

Також військові уточнюють, що три «шахеди» було знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області.

Крім того, в Повітряних силах попередили, що наразі спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку і існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Нагадаємо, що напередодні ворог знову вдарив ракетами «Іскандер» по середмістю Запоріжжя — руйнувань зазнав готель, загинула одна людина, ще 16 — зазнали поранень (серед них — четверо дітей).

39

Читайте нас у Facebook та Instagram