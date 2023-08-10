Випускали дрони з-під Курська: стало відомо, скільки ворожих БПЛА вдалося збити вночі

В ніч на четвер, 10 серпня, російські війська випустили по Україні 10 дронів-камікадзе іранського виробництва.

Сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

«У ніч на 10 серпня 2023 року ворог завдав удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23.00 по 4.00. Усього російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131», — говориться у повідомленні.

Українські військові знищили 7 ворожих «Шахедів», використавши зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

Нагадаємо, що цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну, використавши дрони. Повітряна тривога декілька разів лунала у регіонах протягом ночі. У Київській та Хмельницькій областях вночі чули вибухи через роботу ППО. На щастя, влучань та постраждалих в цих регіонах немає. А ось у Рівненській області ворожі дрони вдарили по нафтобазі, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

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