Понад півтисячі окупантів, 10 артсистем і п’ять танків: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася п’ятсот тридцять п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У відповідь на обстріли авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс «Стріла» противника.

Завдяки влучним ударам українських бійців ворог за добу втратив 510 бійців, 5 танків, 10 артилерійських систем, 6 бронемашин, 1 крилату ракету і засіб ППО, а також 12 засобів автомобільної і 3 — спеціальної військової техніки.

Нагадаємо, напередодні ворог своїми аеробалістичними ракетами прагнув знищити не лише аеродром на Івано-Франківщині, а й молодих пілотів, які ще лише готуються опановувати літаки F-16. Всього було запущено 4 ракети «Кинджал», проте одну вдалося збити на Київщині.

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