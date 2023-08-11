Під час ракетної атаки вдень у п`ятницю, 11 серпня, ворог здійснив пуски чотирьох аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К.

Як зазначили в командуванні Повітряними силами ЗСУ, пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей рф. Ракети заходили у повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

«Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарила неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор. За даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що тиждень тому рашисти кілька разів пробували завдавати удари по аеродрому в районі Старокостянтиніва, що на Хмельниччині.

А напередодні ворог вдарив по Запоріжжю «Іскандером» — у центрі міста було пошкоджено будівлю готелю, є жертви та поранені.

Фото з Вікіпедії

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