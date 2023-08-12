Олегу Виннику знайшли заміну: такий же красунчик, ще й талановитий

Поки популярний до війни співак Олег Винник «відсижується» у Німеччині, його колишній продюсер намагається знайти йому «заміну» на сцені, а жінки зітхають через відсутність подібного «мачо» серед вітчизняних співаків.

І, здається, на горизонті появився чоловік, який має всі шанси хоч частково дати жінкам омріяний ідеал.

Андрій Кравченко

«Романтичні тексти, впізнавана музика, вроджена харизма та сексуальність співака Андрія Кравченка підкорили українок», — пише популярне видання про артиста.

«Красунчик», «неймовірний», «який голос», «хочу за вас заміж», «приїздіть з виступом до нас», — цитують журналісти відгуки в соцмережах, додаючи, що на концертах на артиста вже чатують віддані фанатки.

Основну частину пісень Андрій Кравченко пише сам. «Доле моя», «Моя єдина», «Тільки ти» та «Лебідка» звучать в ефірах топових українських радіостанцій.

«Розумію, чому виникло це порівняння. Олега немає, він зник, і людям не вистачає того, що було. У мене з ним просто схожі стилі. Не хочу, щоби нас порівнювали. Ну, я думаю, що зараз це просто такий період, і він пройде», — начебто і не радий порівнянню Андрій.

Втім, не маючи продюсера, він сам знає, чим підкорити серця українців: завдяки виступам та благодійному проєктові артистові вдалося передати 7 автівок на фронт, що виконують бойові завдання, а також екіпірування для військових. Загальна сума допомоги на сьогодні становить майже 2 мільйони гривень.

Тому глядачів, схоже, чекає інтрига: кому з «копій Винника» вдасться зайняти його місце — Кравченку чи таємничому «клону», який не показує свого обличчя.

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