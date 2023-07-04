Колишній продюсер Винника знайшов йому заміну

Колишній продюсер популярного співака Олега Винника Олександр Горбенко, який припинив співпрацю з артистом, знайшов йому заміну в Україну. Поки Олег відсиджується в Німеччині, куди поїхав після початку війни, вийшов кліп нового виконавця, дуже схожого як зовні, так і за голосом на Винника. Проте обличчя виконавця не показують.

Перший кліп «Гендер» виконавця DISCOMAN за місяць набрав 100 тисяч переглядів та менше сотні коментарів.

«DISCOMAN є символом ретро-стилю та ностальгії на той час. Він є культурним феноменом, який досі надихає багатьох музикантів і співаків, а також продовжує залучати любителів танців і веселощів», — сказано в описі каналу.

А днями відео з’явилося на офіційному ресурсі Винника в інстаграмі. «Show must go on» («Шоу має тривати»), — йдеться в підписі до відео.

Прихильники Винника обурюються в коментарях. Вони пишуть, що шоу Винника в Україні закінчилось, але і його клон — це примітив. Вони досить агресивно налаштовані до колишнього продюсера.

Раніше Олег Винник заявив, що втратив доступ до своїх сторінок. Каже, що тепер їх контролює колишній продюсер. Нещодавно на ресурсі з’явилося оголошення про повернення коштів за квитки на скасовані концерти Олега Винника.

В нещодавньому інтерв’ю артист вперше підтвердив, що Таюне є його дружиною. Разом вони виховують сина.

Також він розповів, що лікується від рідкісної хвороби.

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