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Шоу-бізнес

Двійник Винника доношує за ним сценічний одяг

15:07 13 липня 2023
Клон Олега Винника

Поки Олег Винник відсиджується в Німеччині, в Україні активно розвиває свою діяльність його «клон». Артист, який дуже схожий на Винника, випустив вже другий кліп. Нова робота називається «День народження». Знімали відео у Києві. Зокрема, в кадрі можна побачити пішохідний міст через Дніпро.

Артист тримає інтригу та не показує своє обличчя, проте щосили акцентує на схожості з Винником: і голосом, і зовнішнім виглядом, і музикою. У кліпі він постав в образі, в якому часто бачили Олега — в чорній куртці зі сріблястими вставками, чорних шкіряних штанях і черевиках з візерунком.

Нагадаємо, Олег Винник розірвав співпрацю з продюсером і може втратити права на свої пісні. Артист також втратив доступ до соцмереж. Там нещодавно з’явилося оголошення про повернення коштів за квитки на його скасовані концерти. Також на сторінці розповідають про нового артиста.

Олег Винник пояснив своє зникнення тим, що проходить лікування в Німеччині.

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