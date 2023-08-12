Гаррі повірив, що вона чарівниця: чим Меган Маркл змогла здивувати свого чоловіка

Багато хто з шанувальників британської королівської сім'ї до сих пір дивуються, чим саме голлівудська актриса змогла так «причарувати» тоді ще принца Гаррі, що він наважився покинути звичний для нього спосіб життя, свою сім'ю і навіть рідну країну.

Виявляється, що у Меган Маркл є особливий «талант», який дозволяє її порівняти із зразковою диснеївською принцесою. І про цей талант сам Гаррі дізнався вже після весілля, пишуть британські ЗМІ.

Виявляється, коли Меган вже була вагітна першою дитиною, Гаррі відвіз її до замку у Шотландії, де перебувала вся його родина. Меган чудово проводила час у королівській компанії. Вдень вони полювали з тоді ще принцом Чарльзом, а ввечері попивали чай разом з Єлизаветою II.

В один з дощових вечорів Гаррі і Меган почули від майбутнього короля Чарльза таємничу легенду: у морях Шотландії мешкають особливі русалки — «селкіз» («selkies»). У них немає хвостів, і при бажанні вони можуть перетворюватися на тюленів. Щоб покликати цих істот, потрібно на березі моря заспівати пісню, і тоді морські жителі з'являться.

Принц запропонував Меган випробувати стародавній спосіб, і на заході сонця вони вирушили на пляж. У мемуарах «Запасний» Гаррі написав, що скільки не намагався заспівати, тюлені не з'являлися. Однак, коли Маркл подала голос, до берега одразу прибуло безліч морських мешканців.

«Доволі скоро по всій поверхні води почало з'являтися нескінченна кількість голів, які відгукуються на її пісню. Меган справді чарівниця», — написав Гаррі у своїй книзі.

«Виходить, недаремно герцогиня Сассекська з дитинства мріяла бути принцесою. Здібності Білосніжки у неї явно в крові», — жартують журналісти.

На жаль, зараз казка Гаррі та Меган проходить не дуже радісний період: вже не принц перебуває в іншому краю світу у відрядженні, а колишня герцогиня знаходиться у Каліфорнії з двома дітьми. І тільки у вересні вони планують вирушити у спільну поїздку до Німеччини, де 9 вересня у Дюссельдорфі відвідають «Ігри непокорених», в яких візьмуть участь і українські військові.

Нагадаємо, що напередодні Чальз III зробив крок, який його молодший син прийме, певно, з болем: король удостоїв принца Вільяма титулу головнокомандувачем армійського повітряного корпусу, а саме цього звання колись прагнув Гаррі.

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