Принца Гаррі офіційно позбавили королівського титулу, а Вільяма назвали популярнішим за Байдена і путіна

Король Великобританії Чарльз III офіційно позбавив титулу сина принца Гаррі, який колись ініціював суперечку зі своїм рідним братом Вільямом.

Про це повідомлять британські ЗМІ.

За інформацією видання, король нарешті прийняв рішення позбавити свого сина та його дружину титулів «Їх королівські вищості». Це сталося через три роки після того, як принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про свій вихід зі складу королівської родини.

Тоді нині покійна Єлизавета видала розпорядження, в якому було прописано, що якщо подружжя відмовляється виконувати свої королівські обов'язки, то втрачає право на використання свого публічного титулу. Проте самого титулу їх тоді не позбавили.

Проте сьогодні титули Гаррі та Меган були прибрані з офіційного сайту королівської родини. Тепер у розділі The Royal Family вони знаходяться нижче далеких родичів нинішнього короля.

В той же час принц Вільям добився нового «підвищення» у жителів Сполучених Штатів: 59% американців назвали його лідером суспільної довіри, згідно з опитуванням американського інституту громадської думки Gallup.

Старший син короля Великобританії Чарльз III очолив рейтинг суспільної довіри жителів США, випередивши Байдена та Трампа згідно з останнім опитуванням. Спадкоємець британського престолу був названий найімовірнішим кандидатом на роль лідера США, йому віддали голоси 59% опитаних. Респонденти заявили, що хотіли б бачити Вільяма як об'єднуючу силу демократів і республіканців, повідомляється у звіті.

Другий рядок у рейтингу довіри американців посів президент України Володимир Зеленський. За ним слідують дружина Джо Байдена Джилл, король Великобританії Карл III, голова Верховного суду США Джон Гловер Робертс та Дональд Трамп. Джо Байден опинився лише на сьомому рядку рейтингу. Найменше американці довіряють кремлівському диктатору володимиру путіну — він на останньому, 15-му місці.

Раніше «ФАКТИ» писали про заборони, які існують для дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон. Серед них є й досить дивні, як то: жінка не може лягати спати раніше свекра, а також робити селфі і роздавати автографи.

331

Читайте нас у Facebook та Instagram