Принца Гаррі знову образили: Вільям отримав титул, про який мріяв брат

Поки принц Гаррі мандрує Японією, у Великій Британії його поступово викреслюють з публічного життя.

Нещодавно, наприклад, із сайту королівської родини зник титул бунтівного герцога. А зараз його родичі дісталися армії, де Гаррі провів значний відрізок свого життя. Про це пишуть британські ЗМІ.

Так, Його Величність вирішив призначити свого старшого сина Вільяма головнокомандувачем армійського повітряного корпусу, в якому колись служив чоловік Меган Маркл. Відомо, що принц Гаррі дійсно мріяв про таке призначення — тоді він служив у повітряно-десантному корпусі та відбував військову службу в Афганістані з вересня 2012 року до січня 2013 року.

Також принц Вільям обійняв посаду полковника-головнокомандувача Мерсійського полку і став почесним королівським авіаційним комодором RAF Valley (раніше він служив пілотом пошуково-рятувальної служби RAF).

Своєю чергою дружині Вільяма Кейт Міддлтон дісталися титули, які ще зовсім недавно носив принц Ендрю: тепер вона буде головнокомандувачем військово-повітряних сил флоту, головнокомандувачем 1-ї королівської драгунської гвардії та королівським почесним коммодором авіації Королівських ВПС Конінгсбі. Цікаво, що останнє призначення має для Кейт Міддлтон особливе значення — один з її дідусів, Пітер Міддлтон, служив у Королівських ВПС і літав другим пілотом разом із принцом Філіппом під час повітряного туру Південною Америкою у 1962 році.

Королева Камілла відтепер стає покровителькою відділу капеланів королівської армії, а також головнокомандувачем Королівських уланів.

Крім того, ще один із колишніх титулів принца Ендрю, головнокомандувач Королівського ірландського полку, був присвоєний Софі, герцогині Единбурзькій.

Слід зазначити, що у Великобританії члени королівської сім'ї традиційно отримують військові титули — таким чином зберігається тісний зв'язок між військовими та суспільством. Тому зараз війскові оперативно відреагували на нові укази короля.

Можливо, саме знаючи про нове призначення Вільяма, Чарльз III відмовився призначати його головою Royal Collection Trust.

4

Читайте нас у Facebook та Instagram