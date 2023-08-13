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Зросла кількість жертв ракетного удару по Покровську: у лікарні помер начальник рятувальників

11:52 13 серпня 2023
Віталій Кінц

В Покровську Донецької області, по якому російські терористи днями двічі вдарили «Іскандерами», кількість жертв збільшилася до десяти.

Як повідомляють у ДСНС, у ніч проти неділі, 13 серпня, в лікарні помер начальник 9-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Донецькій області полковник служби цивільного захисту Віталій Кінц.

«Під час повторного обстрілу Віталій Кінц отримав тяжкі поранення. Лікарі відчайдушно боролись за його життя, але сьогодні вночі він помер. Сім'я рятувальників назавжди запам'ятає Віталія Володимировича як світлу людину, сміливого та людяного керівника, справжнього професіонала своєї справи, який присвятив службі значну частину свого життя та вклав у неї свою душу. Немає слів, щоб передати ними усю гіркоту втрати. Щирі співчуття рідним! Світла пам'ять Герою!» — зазначили у надзвичайній службі.

Під час атаки рашистів постраждало близько 90 людей, у тому числі й діти. Ворожа ракета поцілила у п'ятиповерховий житловий будинок. Терористи двічі били по місту, з інтервалом у півгодини. Подібне вони вчиняють не в перше — вичікують, щоб під другим ударом опинилися рятувальники та правоохоронці, які приїжджають на допомогу постраждалим.

Нагадаємо, що два дні поспіль ворог завдавав ударів по середмістю Запоріжжя. Ексклюзивний матеріал про двох дівчат, які загинули під час обстрілу «Ця пісня буде наостанок»: у Запоріжжі загинули вуличні музикантки, які в момент ракетної атаки давали концерт на підтримку ЗСУ" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ДСНС

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