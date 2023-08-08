Удари росіян «іскандерами» по Покровську: сім людей загинуло, 67 — поранені

Російські варвари щодня обстрілюють українські міста та села. Гинуть люди. Вчора ввечері росіяни завдали два удари «Іскандерами» по центру Покровська Донецької області.

Окупанти зруйнували та пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«7 людей загинуло, 67 поранено — така кількість жертв трагедії у Покровську станом на 07:00 8 серпня», — повідомив керівник області.

За його інформацією, серед загиблих — 5 цивільних, 1 працівник ДСНС, 1 — військовий. Поранені — 29 цивільних, у тому числі двоє дітей 2006 та 2012 року народження. Серед поранених 29 працівників поліції, 7 співробітників ДСНС та двоє військових.

Один із загиблих сьогодні внаслідок ракетного удару по Покровську — заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України в Донецькій області полковник Андрій Омельченко, полковнику Омельченку було 52 роки, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Останнім часом окупанти щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Наразі, за повідомленням Донецької ОВА, кількість загиблих від агресії рф мирних мешканців регіону наближається до позначки у 1650 осіб, тоді як поранення станом на ранок 5 серпня отримали вже 3932 мешканці.

Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться у відносному тилу, постійно перебувають під ударами. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України. Під час вчорашнього засідання Координаційного штабу було прийнято рішення розширити примусову евакуацію дітей в регіоні. Список було доповнено ще 9 населеними пунктами.

Як повідомляли «ФАКТИ», 7 серпня окупанти застосували проти ЗСУ хімічну зброю у Запорізькій області.

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