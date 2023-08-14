«Насправді дуже важкі бої»: Маляр розповіла про ситуацію на фронті

Бійці Сил оборони України мають певний успіх в Урожайному на Південному напрямку.

Про це заявила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, наші захисники ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

«Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи», — сказала заступниця міністра.

Окрім того, Маляр повідомила, що українські бійці мали певні успіхи південніше та південно-східніше Старомайорського. Там вони закріплюються на певних ділянках.

Поточне розташування сторін

В той же час схід залишається епіцентром бойових дій — на думку Маляр, росіяни обрали саме схід основним напрямком наступу.

«І з початку 2023 року по декількох напрямках саме на сході ворог намагається рухатися повномасштабним наступом. Але якщо аналізувати із січня, а сьогодні вже серпень, то ми з вами бачимо, що на жоден сантиметр ворог там не просунувся. Це насправді дуже важкі бої. ЗСУ застосовують там всі свої уміння для того, щоб ворога зупиняти», — розповіла вона.

Заступниця міністра оборони зазначила, що минулого тижня і кінця позаминулого окупанти активізувалися на Куп'янському та Лиманському напрямках. За її словами, це була реакція на наше успішне просування на Бахмутському напрямку по південномому флангу.

Маляр пояснила, що ворогу важливо було відволікати наші сили на інших напрямках та ускладнювати ситуацію, щоб ми не могли концентрувати сили для наступу на Бахмутському напрямку.

«І за ці вже півтора тижня такого наступу наші ЗСУ відчутно знищили потужності ворога і на Лиманському, і на Куп'янському напрямку. Якщо проаналізувати кількість обстрілів там, то на перший погляд здається, що вона минулого тижня зменшилася. Але насправді це не говорить, що ворог відступив від своїх планів. Це говорить про те, що ми відчутно послабили його наступальний потенціал», — сказала вона.

Заступниця міністра оборони зазначила, що на Бахмутському напрямку загарбники намагалися повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки й Курдюмівки. Там і точилися основні бої минулого тижня.

Що стосується Авдіївського й Мар'їнського напрямку, то там дуже складна ситуація. Ворог намагається взяти Мар'їнку під контроль, а Авдіївку — оточити. Наші воїни мужньо боронять ці напрямки ще з літа минулого року. Ситуація там вкрай складна.

До того ж, ворог намагається повернути втрачене положення у районі звільненого Старомайорського. Тому там теж ситуація є напруженою.

Нагадаємо, ворог вдався до перекидання значної частини свого угруповання на півдні на позиції під Лиманом і Куп'янськом, але в Генштабі ЗСУ вважають це відволікаючим маневром.

169

Читайте нас у Facebook та Instagram