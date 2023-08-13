Протягом минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, у тому числі й Оріхова, де загинув рятувальник та поранення отримали 12 людей, а також Харківщину, де загинула жінка.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що протягом зазначеного часу на фронті відбулось 39 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 склад боєприпасів, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 3 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

«Серед окупантів ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства. Так, у тимчасово окупованому населеному пункті Горностаївка Херсонської області військові патрулі та військовослужбовці комендатури російських окупаційних військ здійснюють обхід кожного будинку з метою пошуку дезертирів серед своїх військовослужбовців. Зазначається, що до таких дій командування вдається внаслідок того, що серед новоприбулих військовослужбовців рф, які знаходяться в населеному пункті та на його околицях, суттєво збільшилась кількість не тільки дезертирів, а і осіб, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини. Окупанти залишають місця несення служби та намагаються заховатися у покинутих будівлях», — йдеться у повідомленні.

Фото Генштаба

Аналітики Інститута вивчення війни у звіті зазначають, що напередодні українські сили продовжували контратакувати щонайменше на двох ділянках фронту і, ймовірно, досягли тактично значущого прогресу в районі адмінкордону між Запорізькою та Донецькою областями. Експерти згадують повідомлення російських військових блогерів щодо залишення військовими армії рф позицій після кількох днів запеклих битв, хоча в ISW не бачили візуального підтвердження цих тверджень.

Також російські пабліки стверджували, що ЗСУ зберігають свою присутність на лівобережжі Дніпра на Херсонщині, хоча раніше згадували лише про рейди в районі Козачих Лагерів. Також стверджується, що українські сили продовжують діяти в районі цього населенного пункту, але сам він залишається під контролем росіян. З`являлися й повідомлення щодо діяльності українських розвідгруп в районі Антонівського мосту та Голої Пристані.

«Військовий блогер заявляв, що українські сили значно скоротили час між ідентифікацією цілей та завданням ударів ракетами HIMARS, попереджаючи, що російські сили мають відійти далі, ніж на 10 км від фронту в західній частині Запорізької області, щоб убезпечити себе від українських ударів», — йдеться у звіті аналітиків.

Нагадаємо, що відомий волонтер, директор Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут зазначав, що проблем із контрнаступом немає, і рішення «пришвидшити» його приведе до набагато більшої кількості жертв.

А військовий експерт Крістіан Меллінгг з Німецької ради з міжнародних відносин зазначав, що наступ ЗСУ просувається повільно, але впевнено. Його успішність залежить від того, чи вдасться Силам оборони України прорвати першу лінію російської оборони, перерізати шляхи постачання зс рф, що дозволить взяти під вогневий контроль територію до Азовського моря.

Фото Генштабу ЗСУ

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