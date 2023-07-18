Відволікаючий маневр: у Міноборони пояснили наступ росіян на Куп'янському напрямку

У ніч проти вівторка, 18 липня, російська федерація завдала черговий удар ракетами та іранськими ударними БпЛА типу «Shahed» по півдню України.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів із ЗРК С-300, понад 40 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, нажаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, у тому числі й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі західніше Діброви та східніше Веселого Луганської області.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Міньківки, південно-східніше Оріхово-Василівки, південно-східніше Богданівки та біля Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогнем ворожої авіації наші захисники відбили усі атаки в районі міста Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони успішно продовжують стримувати наступ російських військ в районвх міста Мар’їнка та біля Красногорівки.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження живої сили противника, дві важких вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А «Солнцепьок», 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ окупантів.

Фото Генштабу

Моніторингова група DeepState повідомляє, що на Сватівському напрямку рашисти мають успіх на південь від Масютівки і продовжують тиск у бік Куп'янська. Тривають ворожі штурмові дії на Новоселівське. На захід від Кармазинівки у противника з'явилася посадка-плацдарм. Традиційно важко у Серебрянському лісництві, біля Торського ворог зосереджує резерви для подальших штурмових дій. А на Бахмутському напрямку тривають бої на околицях Кліщіївки та біля Оріхово-Василівки. Сили оборони мають частковий успіх. Південніше Бахмута українська артилерія продовжує здобувати успіхи.

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов зазначає, що на напрямках Мала Токмачка — Новопокровка та Велика Новосілка — Урожайне Сили оборони мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Як пише Military Media Center, на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Противник чинить потужний опір, тривають важкі бої.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російська окупаційна армія з січня цього року наступає на Сході. Йдеться про чотири напрямки: Авдіівський, Мар’їнський, Лиманський, Бахмутський. Залежно від оперативної обстановки, час від часу починає рух на Шахтарському, Куп"янському, Сватівському напрямках. Про наступ ворога на останньому, зокрема, заявляв командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Це відбувається тому, що після поразки у Києві кремль поставив своїм військовим задачу вийти на кордони Донецької і Луганської областей. Щойно ми перехоплюємо оперативну ініціативу і починаємо просуватись вперед, ворог одразу активізується на додаткових напрямках, щоб відволікти і відтягнути наші сили туди. Власне, зараз те саме відбувається. Росіяни запанікували від нашого просування на Бахмутському напрямку. Бо воно, хоч і поступове, але щоденне і майже всі панівні висоти довкола міста ми зайняли», — пояснила вона.

За словами Маляр, ситуація передбачувана — ворог рушив на відволікаючий Куп’янський напрямок, як вже не раз робив, але безуспішно.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони повідомляла, що за минулий тиждень Сили оборони України звільнили від окупації майже 18 кв. км територій на сході та півдні країни. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв. км.

Раніше про активізацію рашистів на сході розповідав й координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. На його думку, противник нарощуватиме тиск на Куп'янському напрямку, а також на Лиманському.

Фото Генштабу ЗСУ

118

Читайте нас у Facebook та Instagram