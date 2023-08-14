Час відпочити від проблем: якому Зодіаку пощастить 14 серпня

Понеділок — день, коли можна відпочити від проблем минулого тижня, перевести дух, знайти спокій і відновити сили, вважають астрологи.



Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності.

При цьому ніколи не варто впадати у відчай, адже ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті, стверджує сайт з гороскопами.

Кому ж поталанить сьогодні, у понеділок, 14 серпня?

На думку астрологів, це будуть люди, які народились під сузір'ям Терезів (24.09 — 23.10).

Терези можуть розраховувати на вагоме грошове надходження — несподіване, а тому — як і будь-який сюрприз — особливо приємне. Головне, не поспішати витрачати отримані гроші, а дати їм трохи «відлежатися», а самим тим часом поміркувати про те, як витратити їх не лише із задоволенням, а і з користю для себе. Представники знака — не найпрактичніші в зодіакальному колі, але витративши кілька днів на роздуми, вони знайдуть для своїх фінансів гідне застосування — можливо, придбають якийсь витвір мистецтва, який прикрасить їхню оселю.

Також сьогодні варто пам'ятати, що для того, щоб радіти цього дня, не потрібні особливі причини — задоволення приноситиме будь-яка дрібниця, на яку іншого дня ми, можливо, й не звернули б уваги, наприклад, польові квіти чи доброзичлива усмішка незнайомої людини. Також важливо пам'ятати, що цього дня не можна нікого ображати не лише ділом, а й словом — згодом про таку поведінку доведеться пошкодувати.

Зверніть увагу також на гороскоп на увесь тиждень, що розпочався 14 серпня.

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