Козерогам — приємні сюрпризи, Ракам — позитивні емоції, Овнам — зміни на краще: гороскоп на день Веселого Дракона 14 серпня

Другий понеділок серпня — день, коли представникам багатьох знаків Зодіаку слід повільно і терпляче йти до своїх цілей, вважають астрологи.



Люди, які найбільше віддають перевагу самоті, зможуть отримати від сьогоднішнього дня задоволення. Вдасться залишитися наодинці з самим собою і подумати над усім, що відбувається зараз, а також як це виправити на краще, радить Ukr.Media.

Овен

Непоганий день, який складеться тим вдаліше, чим обережніше ви будете поводитися. Багатьом Овнам він принесе хороші звістки і зміни на краще. Довіряйте своїй інтуїції: вона не підводить вас, дає вірні підказки, коли справа стосується особистих стосунків. День підходить для відвідування світських заходів, обіцяє нові знайомства і зустрічі з людьми, за якими ви останнім часом нудьгували.



У другій половині дня доведеться вирішувати незвичайні фінансові питання, і тут краще не поспішати; ваші судження можуть виявитися поверхневими, а висновки поспішними. Варто порадитися зі старшими родичами.

Телець

Вдалий день для того, щоб відпочити, відновити сили. Життєвий потенціал знижений, швидко з'являється відчуття втоми, а спроби будь-що зробити все, що було заплановано, можуть призвести до нездужань. Пошкодуйте і побалуйте себе, це якнайкраще позначиться і на настрої, і на фізичному стані.

Багатьом Тельцям не вистачатиме підтримки з боку близьких людей, вони відчують себе невпевнено. Але це аж ніяк не свідчить про якісь глобальні проблеми: непорозуміння незабаром буде подолано, гармонія у відносинах відновиться, спілкування знову стане приємним.

Близнюки

Близнюкам знадобиться організованість і самодисципліна, щоб успішно і швидко вирішити питання, які турбували вас і ваших близьких останнім часом. Лінощі, бажання нескінченно відкладати справи, легковажне ставлення до того, що відбувається, можуть все зіпсувати. Якщо ви підете у них на поводі, то ні досягти успіхів, ні здобути приємні емоції не вдасться.

Вечір обіцяє бути цікавим насамперед для закоханих, оскільки добре підходить для романтичних побачень, задушевних бесід та спільних розваг. Пари, які останнім часом часто сварилися і насилу знаходили компроміси, забудуть про розбіжності.

Рак

День буде цікавим та подарує позитивні емоції. Особливо добре він складеться для Раків, яким давно хотілося чогось новенького, навіть якщо вони не розуміли точно, чого саме. Події, що відбуваються, багатьом представникам знака допомагають розібратися в ситуації, що склалася, і власних почуттях, а деяким до того ж дарують ідеї для творчості.

Імовірні приємні зустрічі, знайомства, які виявляться корисними у діловому відношенні. Обговорення важливих питань бажано закінчити до вечора, оскільки до кінця дня ви станете запальними і дратівливими.

Лев

Невеликі труднощі не виключені, але навіть якщо щось йтиме не так, ви збережете бадьорість духу та оптимізм. Ваша життєрадісність привертає увагу і допомагає завойовувати симпатії, проте стосунки, що починаються цього дня, навряд чи набудуть серйозного характеру — хіба що ви докладете для цього зусилля.

Не бажано братися за якісь масштабні проєкти, серйозні справи, які потребують великих зусиль. Друга половина дня вимагає від Левів особливої розбірливості в контактах, оскільки у цей час велика небезпека потрапити під поганий вплив.

Діва

Вміння зосередитися на хорошому і не брати до уваги дрібні непорозуміння вам сьогодні стане в нагоді. Там, де інші здалися б і відступили, Діви продовжують працювати, не покладаючи рук, і зусилля їх приносять помітні плоди. Щоправда, навряд чи хтось сьогодні похвалить вас, помітить ваші здобутки — але ви самі неодмінно винагородите себе за виконану роботу.

Можливе отримання тривожних повідомлень, суперечливої інформації. Не приймайте остаточних рішень і не робіть жодних висновків, доки не розберетеся в ситуації досконало.

Терези

Дозвольте собі провести цей день приємно і бездіяльно, не турбуючись про справи і проблеми, що вас турбували останнім часом. Зробити щось для зміни ситуації не вдасться, а переживати і хвилюватися безглуздо, особливо коли можна провести час із більшою користю — наприклад, навчитися чогось нового чи поспілкуватися з людьми, чий життєвий досвід може бути вам корисним.

До поїздок Терезам варто готуватися серйозно: є небезпека забути щось важливе, зіткнутися з неприємностями через власну непередбачливість. Небажано вирушати в довгу дорогу наодинці.

Скорпіон

Перша половина дня складеться вдало, особливо для тих, хто звик імпровізувати та приймати рішення на ходу: вміння швидко орієнтуватись у ситуації буде доречним. Будь-які важливі та складні справи слід планувати на цей час, оскільки у другій половині дня життєвий тонус знизиться, і втомлюватись ви будете набагато швидше.

Настрій теж може зіпсуватися надвечір: Скорпіони стануть підозрілішими, порозумітися з ними буде важко навіть старим друзям. У цей час не виключено сімейних сварок, конфліктів через ревнощі.

Стрілець

Плідний та насичений день. Навіть якщо вранці у вас не буде певних планів, ви напевно знайдете чим зайнятися, оскільки енергії у вас багато, а сидіти без діла не хочеться. Ваш ентузіазм не залишить оточуючих байдужими. Буде можливість знайти людей, які поділяють ваші інтереси та погляди на життя, не виключений початок дружніх стосунків чи карколомної романтичної історії.

День підходить Стрільцям для занять спортом, фізичної праці, активного відпочинку на свіжому повітрі. Добре складуться і поїздки, тільки від здійснення великих покупок та укладання угод далеко від будинку краще відмовитися.

Козоріг

Ранок порадує добрими новинами, вдалими збігами та іншими приємними сюрпризами. До того ж у цей час ви будете енергійні і самі здивуєтеся тому, з якою справою встигнете впоратися всього за кілька годин. Покупки, особливо великі, також краще робити в першій половині дня.

Поступово вплив позитивних тенденцій йде спад, досягнення цілей дається дедалі складніше. Цей час Козорогам краще використовувати для відпочинку, спілкування з близькими, які знайдуть спосіб підняти настрій. Романтичне побачення пройде непогано, якщо ви довіритеся коханій людині.

Водолій

Не засмучуйтесь через ранкові неприємності — вони швидко забудуться і не матимуть жодних серйозних наслідків. Вплив позитивних тенденцій посилюється з кожною годиною, ви почуваєтеся впевненіше, охочіше підтримуєте чужі ідеї та починання, завоювати довіру оточуючих стає легше.

День підходить для початку нових стосунків будь-якого роду, ви швидко та безпомилково оцінюєте нових знайомих, розумієте, від кого чого слід чекати. Водолії-батьки добре ладнають з дітьми, у тому числі — такими, що переживають складний перехідний період.

Риби

Можна багато чого встигнути, але для цього доведеться обмежити контакти, відмовитися від довгих розмов та якихось запланованих розваг; не всім Рибам це припаде до смаку. Однак більшість представників знака правильно розставлять пріоритети і пізніше не шкодуватимуть про ухвалені рішення.

Прагнути провести час у вашому товаристві буде багато хто — вам доведеться вибирати, кому приділити увагу, а кому відмовити. В особливо скрутному становищі опиняться дами, яким буде нелегко уникнути занадто нав'язливих шанувальників.

Крім того, представникам всіх знаків Зодіаку варто пам'ятати, що 14 серпня — день Земляного або Веселого Дракона.

Дракон представляє собою особистість з великими амбіціями, які він успішно перетворює на реальні досягнення. Його життєвий шлях не обходиться без перешкод, проте завзятий характер допомагає йому подолувати всі труднощі. Представник цього знаку відрізняється особливою здатністю адаптуватися до неординарних обставин.

Навіть у найскладніших ситуаціях Дракон вміє знаходити вихід. Проте відмінною особливістю його характеру є тенденція до розсіювання уваги різноманітними факторами. Це може затримати досягнення успіху, але завзятість завжди дозволяє йому досягти бажаного.

Сьогодні на робочому місці актуально зосередитися на головних завданнях та спростити їх виконання. Важливо визначити найважливіші пріоритети і працювати над ними з усією віддачею.

«Якщо в особистому житті виникли конфлікти, рекомендується утриматися від різких реакцій. Розгляньте ситуацію з різних кутів, заспокойтеся і зробіть розумний вибір. Навіть якщо оточуючі намагаються поширити негативні відгуки, варто залишитися об'єктивним і зробити власний висновок», — радять знавці Східної астрології.

Про стосунки ж драконів і людей розповідає коротке відео.

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