Обіцяла за 150 тисяч «визволити з полону» родича: в Києві поліція викрила шахрайку

У Києві шахрайка намагалася видурити гроші у родички військовослужбовця, який перебуває в полоні у ворога (подібні випадки, на жаль, непоодинокі). Вона переконала потерпілу, що може допомогти поверненню її родича, оцінивши свої послуги у майже 150 тисяч гривень.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Шевченківського управління поліції Києва Олександр Богатирчук.

Правоохоронці з’ясували, що мешканка Київської області 1988 року народження розповсюджувала інформацію серед знайомих про те, що ніби то займається обміном військовослужбовців, які потрапили у полон. Проте насправді таким чином вона лише видурювала гроші у згорьованих земляків, а після отримання коштів зникала.

Поліцейські встановили місцезнаходження фігурантки. Під час обшуку за місцем її мешкання слідчі вилучили докази причетності до вчинення шахрайських дій — телефон, паспорти громадян України та їх медична документація.

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція цієї статті передбачає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, днями і в Кривому Розі затримали 23-річного чоловіка, який створив фейковий канал у Telegram та «волонтерив», видаючи себе за відомого у мережі «Николаевского Ванька». Він встиг привласнити близько 3 млн грн.

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