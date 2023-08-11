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Події

Аферист «заробив» на фальшивому телеграм-каналі 3 млн гривень, що призначалися ЗСУ, і витрачав їх на розваги

15:39 11 серпня 2023
Поліція і затриманий

Під час воєнного стану шахраї не гребують заволодівати коштами україців, чиї рідні опинилися у полоні чи пропали безвісти, а також, вдають з себе волонтерів та збирають гроші «на ЗСУ».

Як повідомляють в МВС України, затримано 23-річного мешканця Кривого Рогу, який створив фейковий канал у Telegram та «волонтерив». Відомо, що він видавав себе за відомого у мережі «Николаевского Ванька».

Фото МВС

«23-річний мешканець Кривого Рогу створив канал у Telegram, що повністю копіює миколаївський канал з мільйонною аудиторією. Шахрай копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, міняв номер банківської картки або посилання „банки зборів“ та додавав власні банківські рахунки у фейковому каналі. Відтак зловмисник встиг привласнити близько 3 млн грн. Кошти чоловік витрачав на власні потреби та розваги», — йдеться у повідомленні.

Фото МВС

Наразі поліція встановила більш як сотню осіб, які переказували гроші аферистові. Кіберполіцейські встановлюють й інших потерпілих від шахрайських дій правопорушника.

«Попався, курячий потрошок. Тебе посодють, а ти не кради (с)», — відреагував на затримання очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ексклюзивний матеріал «Військовий дізнався про обман після важкого бою, в якому був поранений»: шахраї під виглядом «волонтерів» виманюють у воїнів ЗСУ гроші на авто" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото МВС

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