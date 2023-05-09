Представлявся командиром: у Києві знешкодили шахрая, який обманював рідних зниклих безвісти бійців ЗСУ

В Україні непоодинокі випадки, коли шахраї виманюють кошти у рідних військовослужбовців, які зникли безвісти. Так, на Рівненщині на таких аферах викрили в`язнів колонії. А у Києві Дарницькою окружною прокуратурою повідомлено про підозру аферисту, який представлявся офіцером ЗСУ та обіцяв допомогу.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, підозрюваний шукав у соцмережі публікації про пошук українських захисників, які тривалий час не виходять на зв’язок зі своїми рідними.

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Майбутнім жертвам він представлявся не лише офицером, а й волонтером або товаришем по службі. Рідним зниклих безвісти він здебільшого казав, що їхні родичі знаходяться у Бахмуті, і що вони отримали серйозні поранення.

Фото Офісу генпрокурора

«Використовуючи уразливий психоемоційний стан потерпілих, підозрюваний пропонував їм перерахувати на його особистий банківський рахунок кошти начебто на бензин для евакуації розшукуваних бійців, закупки ліків для них, тощо. Вартість своєї „допомоги“ він оцінював від 1,5 до 5 тис гривень. Отримавши гроші, він припиняв виходити на зв’язок, а інколи навіть ображав, вказуючи на їх довірливість», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок шахрайських дій зловмисника постраждало щонайменше 6 громадян, наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі постраждалі особи.

Раніше у столиці викрили шахрая, який обдурював бійців на передовій, обіцяючи надіслати їм товар. Отримавши кошти, він припиняв спілкування з покупцями.

Фото Офісу генпрокурора

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