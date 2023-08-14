Через довгих півтора року герой назавжди повернувся додому: болюча історія про захисника України

13 серпня на Вінниччині поховали військовослужбовця Вадима Чабана. 24 лютого 2022 року, виконуючи свій військовий обов'язок, при обороні Херсонської області, він отримав осколкове поранення грудей, внаслідок чого загинув, повідомляє Тульчинська міська територіальна громада.

Лише через довгих рік і п'ять місяців герой назавжди повернувся додому. Йому був лише 31 рік, коли він, як і багато інших наших мужніх героїв-українців, поклав своє життя за незалежність Батьківщини.

«Вадим народився у селі Ганнопіль в сім'ї робітників, — повідомляє Тульчинська міська територіальна громада. — Навчався в Тульчинському технікумі ветеринарної медицини на факультеті обліку та аудиту. Працював торговим агентом. У 2010 році одружився, і на світ з'явилася донечка Софія. Однак сімейне життя не склалося. Згодом одружився вдруге і перебував у шлюбі до дня смерті. Вадим був добрим чоловіком, хорошим, люблячим батьком, гідним прикладом для своєї донечки. Мріяв про велике, будував плани на майбутнє. Щиро любив свій рідний край, був патріотом Батьківщини, тому, 13 лютого 2020 року підписав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України».

24 лютого 2022 року бойовий медик Чабан Вадим Романович загинув в одному із запеклих боїв із підступним ворогом заради миру. Відповідно до Указу Президента України від 19.03.2022 року солдата нагороджено орденом «За мужність» 3 ступеня (посмертно).

В останню путь Вадима Чабана земляки та побратими провели з військовими почестями

Жителі громади попрощалися з воїном і з усіма військовими почестями, під залпи почесної варти провели його в останню путь. Поховали Героя на кладовищі у селі Ганнопіль.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у шпиталі від отриманих поранень помер 27-річний молодший лейтенант Олег Фадєєнко з позивним «Малиш». Під час прощання з легендарним бійцем росіяни обстріляли його рідне місто.

255

Читайте нас у Facebook та Instagram