Вночі ворог завдав потужного ракетного удару по Україні: «прильоти» у Дніпрі та Львові, у Луцьку є жертви (фото, відео)

Росія продовжує обстрілювати Україну. Близько 4:00 15 серпня 2023 року російські окупанти завдали удару по нашій країні ракетами повітряного та морського базування. Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Так, загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

- 4 крилаті ракети Х-22 — з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

- 4 крилаті ракети «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря (район тимчасово окупованої Ялти).

«По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття. В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено: 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, „Калібр“. Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, від обстрілів постраждало промислове підприємство в області.

«На жаль, маємо „приліт“ в одне із підприємств промисловості в обласному центрі. Наразі відомо про двох потерпілих», — йдеться у повідомленні.

Пізніше Погуляйко повідомив про жертви внаслідок обстрілу.

«Перебуваю на місці події. На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні. Співчуваємо рідним та близьким», — повідомив він.

Постраждала від обстрілів і Львівщина.

«У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило. Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів. У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які зазнали легких травм. Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає», — написав керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Мер Львова Андрій Садовий додав, що ракета прилетіла у двір дитячого садка.

«Пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. 4 людини отримують медичну допомогу. Загрози їх життю немає», — повідомив він.

Були «прильоти» і по промисловому підприємству у Дніпрі.

«Поранені 2 людини. 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували. Дякую рятувальникам за злагоджену роботу. Велика вдячність й оборонцям неба. Під час ранкової масованої атаки захисники з ПвК „Схід“ збили над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет Х-101/555», — повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від обстрілів постраждала й Черкаська область.

«Під ранок ворог завдав ракетних ударів по нашій Черкащині. Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих. Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води», — повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційний удар по території України, застосувавши 8 ракет «Калібр» та 15 іранських ударних дронів «Shahed-136/131» по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети «Калібр» та БпЛА було знищено.

«Загалом ворог завдав 14 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торгівельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура», — йдеться у повідомленні.

Генштаб також інформує, що протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

«Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по зенітно-ракетним комплексам противника. Також нашими захисниками знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 1станцію РЕБ противника», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», російські війська у понеділок, 14 серпня, вкотре атакували населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.

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