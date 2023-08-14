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Події

Окупанти обстріляли Харківську область: є загиблий і поранені

14:57 14 серпня 2023
Архівне фото ДСНС

Російські війська у понеділок, 14 серпня, вкотре атакували населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

За їх інформацією, внаслідок ворожого обстрілу по селищу Козача Лопань загинув 50-річний чоловік. Ще двоє отримали травми і доставлені до медичних закладів.

Також окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району. Внаслідок чого постраждали чоловік і жінка. Лікарі надають їм допомогу.

Нагадаємо, що після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону. Так, 10 серпня російські військові атакували Купʼянський район Харківської області. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще одна — отримала поранення.

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