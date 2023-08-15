Висхідна зірка російського хокею помер від раку головного мозку в 21 рік

Після тривалої боротьби з пухлиною головного мозку помер 21-річний колишній хокеїст юнацьких та молодіжних збірних країни-агресора Родіон Аміров.

У лютому минулого року у спортсмена було діагностовано пухлину головного мозку. Після цього він проходив лікування в Німеччині, але хвороба виявилася сильнішою.

«З того моменту, як він отримав цю новину, він відмовлявся говорити негативно, вирішивши насолоджуватися кожним днем, зустрічаючи його з таким же позитивним настроєм, який він демонстрував протягом усієї своєї хокейної кар'єри. Ми завжди пам'ятатимемо його мужність, його бажання, його волю, його посмішку, всі його чудові якості», — висловив співчуття відомий хокейний агент Ден Мільштейн, який представляв інтереси Родіона.

Зазначимо, що Аміров народився у Башкортостані. Перші кроки в хокеї робив у «Толпарі», потім перейшов до «Салават Юлаєва». У 2019-му у складі збірної рф став срібним призером юніорського чемпіонату світу, впродовж турніру забивши у шести матчах. Наступного року перспективного хокеїста обрав на драфті клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лівз», але у найсильнішій лізі світу уродженцю Башкортостану так і не судилося зіграти жодного матчу…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА з росії помер у 33 роки через несподівану причину.

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