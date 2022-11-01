Боєць ММА з росії помер у 33 роки: названо несподівану причину смерті

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Писарєв, який став фіналістом чемпіонату Європи з ММА, помер у віці 33 років, повідомляє championat.com

«Олександр Писарєв помер уві сні, у нього не було якихось хронічних проблем зі здоров'ям. За попередніми даними, смерть настала внаслідок харчового отруєння (імовірно кавуном. — Авт.)», — цитує заяву команди спортсмена ТАСС.

Писарєв був чемпіоном Москви з рукопашного бою та з греплінгу, а також чемпіоном центрального федерального округу зі змішаних єдиноборств.

Загалом на рахунку спортсмена, дружина якого перебуває у лікарні через проблеми зі здоров'ям, п'ять поєдинків у ММА (3 перемоги та 2 поразки). Писарєв виступав на турнірах RCC та Fight Nights. Останній поєдинок боєць провів у лютому 2020 року, програвши своєму співвітчизнику Максиму Усояну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона ММА зарізали на вечірці на честь 30-річчя бійця.

Фото superkarate.ru

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