Вкрали на мільярди: СБУ повідомила про підозру ще трьом керівникам «облгазів Фірташа»

Цього року українському бізнесмену Дмитру Фірташу повідомили про підозру у привласненні державного газу на мільярди доларів, подібні підозри отримали й деякі керівники його облгазів.

Як повідомляють в СБУ, українська Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній.



«Цього разу задокументовано злочинну діяльність голів правлінь „Волиньгазу“, „Криворіжгазу“ та „Чернігівгазу“, які теж причетні до розкрадання „блакитного“ палива із газотранспортної системи України. Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ „Регіональна газова компанія“ (РГК, афілійована до Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України», — йдеться у повідомленні.



Керівникам облгазів повідомили про підозру за низкою статей щодо привласнення майна, його розтрати чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.



На сьогодні оголошено про підозру вже 11-ти керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.



В СБУ нагадали про викриття масштабної схеми — посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які виділялися на закупівлю газу. Так, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн, а загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016−2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Нагадаємо, що цього літа «Київоблгаз», «Житомиргаз» та «Львівгаз», які входили до «облгазів Фірташа», передали НАК «Нафтогаз України».

Фото Pixabay

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